Jornada 24 Oblak y Costa para domar a los leones Los hombres de Simeone, invictos en Liga en el Wanda Metropolitano este curso, reciben a un Athletic que comparece con las importantes bajas de Aduriz y Raúl García GONZALO BARQUILLA Domingo, 18 febrero 2018, 08:50

El Atlético de Madrid recibe este domingo la visita del Athletic al estadio Wanda Metropolitano. Los hombres de Diego Simeone tratarán de cosechar un nuevo triunfo en su feudo, donde siguen invictos en Liga, ante un cuadro bilbaíno que llega reforzado por una contundente victoria en la Liga Europa. Los leones superaron a domicilio a un duro contrincante como el Spartak de Moscú por 1-3, mientras que los colchoneros vencieron ante el Copenhague por 1-4.

Atlético y Athletic disputarán su duelo número 162 en el campeonato doméstico, todo un clásico en la historia de la competición. El cuadro de José Ángel 'Cuco' Ziganda quiere retomar el pulso en la Liga, donde no conoce la victoria en los últimos cinco encuentros, contra un rival que solamente ha concedido dos puntos ante el equipo de San Mamés en los últimos nueve enfrentamientos entre ambos (por siete victorias de los madrileños).

El Atlético de Madrid no quiere perder la pista al Barcelona y continuar con su buena racha en Liga, donde registra nueve triunfos en las últimas once jornadas. A la cita no faltará su referencia, Antoine Griezmann. El delantero francés vuelve a estar de dulce y se mide ante una de sus víctimas favoritas, el Athletic. Ante el cuadro vasco acumula cinco goles y tres asistencias con la casaca del Atlético de Madrid. Simeone no dudó en defender a su estrella cuando un sector de la afición criticó la actitud del exjugador de la Real Sociedad. por varios gestos hacia la grada. «Yo si fuese hincha del Atlético haría todo lo posible para no perder a Griezmann», resaltó el entrenador argentino.

Simeone volverá a contar con Diego Costa, recuperado de sus molestias musculares, y con Jan Oblak, recuperado de un proceso gripal. El delantero hispano-brasileño se entrenó las dos últimas sesiones y apunta a la alineación frente al Athletic junto al guardameta. Además volverán los laterales Sime Vrsaljko y Filipe Luis, con Diego Godín y José María Giménez en el centro de la defensa, donde sigue de baja el zaguero Stefan Savic.

Sin Aritz Aduriz ni Raúl García por sanción, el reto del conjunto vizcaíno se presenta más que complicado en Madrid. Ziganda, que tendrá que rotar ante el desgaste en Rusia, tampoco podrá contar con otros dos jugadores fundamentales como Iker Muniain y Mikel Balenziaga, ambos baja por lesión.

El Athletic volverá a presentar a Kepa Arrizabalaga bajo palos e Iñigo Martínez en el centro de la zaga. Además, Ander Iturraspe, Markel Susaeta o Iñaki Williams podrían tener descanso. La novedad podría ser la titularidad de futbolistas como Sabin Merino, Iñigo Córdoba o Enric Saborit.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak, Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe, Correa, Saúl, Koke, Carrasco o Gabi, Griezmann y Diego Costa.

Athletic: Kepa, Lekue, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Saborit, Iturraspe, Mikel Rico, Susaeta, De Marcos, Sabin Merino y Williams.

Árbitro: González González (C. Castellanoleonés).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 16.15 h.

TV: BeIN LaLiga.