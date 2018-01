El 'submarino' hunde al Madrid

Mereció el Real Madrid vencer incluso a los puntos ya que dispuso de más ocasiones y convirtió, sobre todo en el primer tiempo, a Sergio Asenjo en el mejor jugador del Villarreal, pero el campeón sigue dando tumbos y ya ve peligrar el cuarto puesto tras la sonada derrota sufrida frente al equipo amarillo, uno de los más cuajados y mejor trabajados del campeonato e histórico vencedor por fin en el Bernabéu después de 18 partidos de Liga y uno de Copa. No es seguramente el problema de los blancos una cuestión de compromiso, ni de profesionalidad, ni quizá tampoco de tener la tripa llena de éxitos y la mente distraída, sino un tema de juego, de falta de pegada, de pérdida de autoestima de los jugadores y de poca respuesta táctica por parte de su entrenador. También existe un declive físico alarmante en las segundas partes que tendrá mucho que ver con la intensa preparación para ganar las supercopas en verano y el dichoso Mundial de Clubes en invierno. Y por supuesto, no deja de ser noticia la sequía alarmante de Cristiano Ronaldo, negado de cara al gol hasta el punto de que sólo ha marcado cuatro tantos en toda la primera vuelta.

La exigente hinchada local aguantó un tremendo frío de forma estoica y sólo silbó al final a un equipo que ve al Villarreal un punto por detrás en la tabla y que el domingo podría quedar empatado con el Sevilla, si los andaluces vencen en Mendizorroza, y a 19 puntos del Barça si el líder no falla. Eso sí, aún tienen pendiente la cita aplazada en Butarque. Los jugadores del Madrid corrieron, trabajaron y se ayudaron hasta que pudieron, pero volvieron a fracasar y caer con todo el equipo. Debieron resolver el choque en una primera mitad notable, pero decrecieron según avanzaba la tarde y se iban desorganizando. El ejemplo más claro fue el 0-1 final, que nació un un corner a favor que se transformó en una contra letal culminada con una picadita sutil de Fornals ante Keylor. Zidane, que recurrió muy tarde a Lucas Vázquez y a un Asensio cada vez más desengañado, no acertó a variar antes el discurrir del duelo.

Aseguró ‘Zizou’ tras el último empate ante el Celta que jamás iba a señalar a ningún jugador de su plantilla y lo demostró con hechos, ya que no rotó y alineó al mismo once que en Balaídos con la excepción de Carvajal, tras cumplir sanción, en lugar de Achraf. Sus discipúlos le respondieron desde el principio con ambición, ya que ejercieron una presión alta, jugaron de forma vistosa a ráfagas y someterion a Asenso a enorme trabajo. Enorme mérito el del portero palentino, víctima de las peores lesiones posibles de rodilla, y además repetidas, pero con una fe inquebrantable en el trabajo diario para salir siempre adelante e incluso en mejor forma.

Si los blancos no resolvieron el choque en ese período fue porque Asenjo, siempre atento y bien colocado, estuvo providencial en tres acciones. A los 18 minutos, desvió a mano cambiada un tremendo tiro lejano de Marcelo; después, el ex del Atlético sacó otra mano soberbia tras un lanzamiento de falta ejecutado por Cristiano con gran fuerza que rozó en la barrera; y al borde del descanso, recorrió toda su portería rapidísimo y salvó el remate a bocajarro del portugués, tras un pase genial de Isco. Reclamaron los locales penalti porque Mario Gaspar desequilibró a Cristiano antes de su golpeo, pero también el malagueño estaba en posición dudosa antes de centrar.

Polémica

Hubo otras dos acciones polémicas en el área visitante en el primer acto que ni el veterano Undiano ni su asistente de esa zona estimaron como penaltis. Acertaron seguro en la primera porque el golpeo de Isco fue desviado por el codo de un defensor de forma completamente involuntaria, pero muchas más dudas quedan en la segunda jugada; es verdad que seguramente Álvaro no quiso cortar con el brazo el cabezazo de Bale, pero también es cierto que lo tenía extendido y el remate iba a puerta.

0 Real Madrid Keylor, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco (Lucas Vázquez, in. 70) Bale (Asensio, min. 70) y Cristiano. 1 Villarreal Asenjo, Mario, Bonera, Álvaro, Jaume Costa, Raba (Cheryshev, min. 46), Trigueros, Rodri, Samu Castillejo (Rukavina, min. 83), Fornals y Bacca (Unal, min. 76). Gol 0-1. min. 87, Fornals. Árbitro Undiano Mallenco (Comité Navarro): Mostró amarilla a Bacca –se pierde el próximo partido–, Carvajal, Lucas Vázquez Incidencias Partido correspondiente a la 19ª jornada de Liga, disputado en el Santiago Bernabéu ante unos 70.000 espectadores. Cayó aguanieve a lo largo de la tarde.

No hay nada que reprocharle al Madrid en ese período inicial, salvo su desacierto en el remate final, alguna pérdida de balón peligrosa como la que cometió Kroos y permitió que Bacca se internase en el área con enorme peligro. Estuvo enorme Varane en el corte, igual que después Nacho, mucho más rápido de lo que aparenta en media y larga distancia, también con el colombiano como protagonista tras un gran pase interior de Fornals. Era mejor, más dominador, profundo y persistente el Madrid, pero el Villarreal mostraba la virtud de no descomponerse. Trataba de no regalar balones, de achicar espacios y de agarrarse en cuanto podía a Trigueros y sobre todo a Rodri, dos medios que manejan muy bien el tiempo y el espacio. Del segundo se dice que está atado para la próxima campaña por el Atlético –se formó en su cantera y le dejaron salir porque era poquita cosa– y que si mantiene su progresión geométrica podría ser el recambio natural de Busquets en la selección. Palabras mayores, aunque desde luego es un tipo más rápido de cabeza que de piernas.

Se reanudó el choque con Cheryshev en lugar del joven Raba, lesionado, y con una ocasión del exjugador madridista. Volvió a asustar el Villarreal en una internada de Castillejo, que cambió su demarcación a la derecha, que luego no definió Bacca. El Madrid iba dejando más espacios a medida que a sus jugadores les faltaba oxígeno y les sobraban prisas. Sólo desde media y larga distancia y a base de centros laterales facilones probaban ahora los de Zidane a Asenjo. Había un murmullo ya en el Bernabéu cuando el técnico francés recurrió, a falta de 20 minutos, a Lucas Vázquez y a Asensio en lugar de los agotados Isco y Bale. Las variantes previstas y a la hora habitual. Quedaba aún el tremendo castigo final para el campeón tras un contragolpe en el que que los blancos reclamaron, tímidamente, fuera de juego.