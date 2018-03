Jornada 26 Valverde se queja de los horarios antes del Las Palmas-Barça Ernesto Valverde, técnico del Barça. / Juan Herrero (Efe) Convoca a Messi, Luis Suárez y Piqué, que estarán en la isla grancanaria, pero lamenta que dispondrá de menos descanso que el Atlético para el pulso del domingo en el Camp Nou P. RÍOS BARCELONA Jueves, 1 marzo 2018, 07:51

No es habitual que Ernesto Valverde se queje en voz alta. En esta ocasión no ha tenido más remedio que hacerlo porque no sólo tendrá menos de 72 horas de descanso antes de enfrentarse el domingo al Atlético en el Camp Nou en un partido clave por el título de Liga, además se añaden todos los agravantes comparativos posibles: el equipo azulgrana afronta el desplazamiento más largo, a Las Palmas, más de tres horas de vuelo, en el último partido de esta jornada 26 (jueves 1 de marzo a las 21 horas) mientras que el Atlético recibió al Leganes este miércoles a las 21.30 horas en el Wanda Metropolitano sin moverse de casa. Los integrantes de la expedición azulgrana regresarán a sus domicilios hacia las 5 horas de la madrugada del jueves al viernes teniendo que jugar en la primera franja horaria del domingo (16.15 horas), mientras que los jugadores del Atlético ya pudieron descansar en sus casas en la medianoche del miércoles al jueves.

«Cada equipo tiene momentos en la temporada en que el calendario está ajustado, pero en esta jornada los horarios sí nos han perjudicado», señaló Valverde en rueda de prensa, lamentando que «en el tema de los horarios, el criterio deportivo queda en segundo plano. En este caso nos perjudica. Podría haber sido al revés, pero nos perjudica: porque es un viaje largo, jugamos el jueves y ellos el miércoles y el partido del domingo es a las cuatro». El entrenador del Barça consideró que «el Atlético no es responsable, porque hay veces que juega Europa League y después le toca el domingo. Yo lo he sufrido y es complicado. Pero en este caso no son dos competiciones diferentes, son dos partidos de Liga, y es curioso que no se haya tenido en cuenta ante un partido tan importante».

Aunque se especuló con las rotaciones de Piqué, Messi y Luis Suárez debido a estas circunstancias, la obligación de ganar en Las Palmas impidió sorpresas en una convocatoria de Valverde sin el sancionado Alba, el lesionado Semedo y dos descartes técnicos: Denis Suárez y Yerry Mina. «Es fácil concentrarse. Es dificil si piensas que los puntos del Atlético valen más, pero estos valen lo mismo. De nada sirve pensar en el partido del domingo si no ganas antes al Las Palmas. El foco está puesto en Las Palmas, el del Atlético ya vendrá», explicó Valverde, avisando de la recuperación de la UD Las Palmas desde que llegó Paco Jémez: «Están en una situación complicada, pero cuando llegó Jémez estaban peor. Están a una victoria de salir de los puestos de descenso. Sí se juegan cosas y será complicado. Nos jugamos cosas y ellos también se las juegan»

En puestos de descenso, el conjunto grancanario necesita la victoria ante el Barça para respirar. Son baja Bigas, Peñalba, Momo, David Simón y Emenike. Paco Jémez, que ha perdido sus ocho partidos ante el Barça, todos al frente del Rayo y a menudo por goleada, seguirá siendo valiente: «No tengo el pensamiento de hacer nada raro porque venga Messi o el Barça; vamos a seguir siendo fieles a una idea de juego que estamos llevando adelante. Lo que hay que intentar es no usar la palabra miedo».

-Alineaciones probables:

Las Palmas: Chichizola, Míchel Macedo, Gálvez, Ximo Navarro, Aguirregaray, Vicente Gómez, Halilovic, Tana, Etebo, Hernán Toledo y Calleri.

Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Vermaelen, Umtiti, Digne, Rakitic, Iniesta, Paulinho, Dembélé, Messi y Coutinho.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: Gran Canaria.

Horario: 21.00 horas.

TV: Movistar Partidazo.