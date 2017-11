Jornada 11 El Madrid, ante la reconciliación o el desastre El cuadro de Zidane quiere reivindicarse tras dos derrotas consecutivas y Las Palmas repetir el resultado del pasado curso en el Bernabéu GONZALO BARQUILLA Domingo, 5 noviembre 2017, 00:09

El Real Madrid recibe a Las Palmas este domingo en el Santiago Bernabéu en un encuentro marcado por los últimos resultados cosechados por los hombres de Zinedine Zidane, lsendas derrotas ante el Girona, en Liga, y el Tottenham, en Champions. El equipo canario, que empató el pasado curso en el feudo blanco, quiere salir del descenso y tratará de dar la campanada tras seis derrotas consecutivas en el campeonato doméstico.

El Real Madrid tratará de reconciliarse con su público tras las dos últimas derrotas cosechadas, nunca han visto tres derrotas consecutivas con Zidane en el banquillo. El tropiezo en Girona, que dejó a los madridistas a ocho puntos del líder, el Barça, junto a la mala imagen mostrada en Wembley, donde cayeron ante el Tottenham por 3-1, han creado dudas sobre el rendimiento actual del cuadro de Chamartín.

El equipo merengue, inexperto los últimos tiempos ante las adversidades, solamente piensa en la victoria para comenzar una racha positiva en casa, donde sólo ha ganado dos partidos de cinco en esta Liga. El público del Bernabéu vio cómo su equipo no logró ganar en las tres primeras jornadas: ante el Valencia (2-2), el Levante (1-1) y contra el Betis (0-1). El alivio para los del Paseo de la Castellana llegaría en las dos jornadas siguientes en casa, el Madrid brindó su primera victoria liguera ante su afición esta temporada, 2-0 ante el Espanyol, y venció en su última actuación al Eibar (3-0).

Una victoria solvente ante Las Palmas serviría de reivindicación para algunos futbolistas blancos. La ‘BBC’, a falta de Bale, no logra carburar este curso. Cristiano suma un solo tanto en esta Liga pero no duda de su olfato goleador, tal como confirmó tras el choque europeo ante el Tottenham. Benzema, también con un gol en su haber, sin embargo, es uno de los principales señalados en este inicio de campaña por su presunta falta de puntería. La última pieza del tridente, Gareth Bale, tampoco reaparecerá ante el cuadro de Ayestarán como se esperaba, aunque ya entrena con el resto de compañeros. «Gareth no entra en la convocatoria y no va a ir con su selección, queremos que se quede y que trabaje para tenerlo lo antes posible con nosotros», señaló Zidane sobre el galés.

¿Revolución?

El técnico francés, ante el mal momento de alguno de sus jugadores, dará paso a varios de los menos habituales. Theo podría entrar como recambio de Marcelo para acompañar a Ramos, Achraf y Nacho, ante la más que posible baja de Raphael Varane. Marcos Llorente entraría en el centro, sustituyendo a Casemiro, apercibido, y ya pensando en el próximo choque ante el Atlético, y Ceballos, al igual que Marco Asensio, podrían entrar en el once titular.

Los hombres de Pako Ayestarán tratarán de obrar un milagro y repetir, al menos, el resultado del pasado curso (3-3) . Las Palmas, antepenúltimo con seis puntos, no ha conseguido ninguna victoria en liga desde la llegada del técnico vasco al banquillo insular.

El cuadro pío-pío tendrá muy complicado puntuar teniendo en cuenta varios factores. Es el equipo más goleado de la categoría (17 goles encajados) y no dispondrá de su jugador más ofensivo, Jonathan Viera, lesionado para un mes. Otros futbolistas destacados como Alen Halilovic, Oussama Tannane, Aythami Artiles y Tana, también serán baja. Además, la semana para la ‘UD’ arrancó con mal pie tras el incidente entre Loic Remy y Oussama Tannane en una sesión de entrenamiento, un pique al que su entrenador quiso quitar hierro.

Las Palmas podría presentar un dibujo con defensa de tres y Jonathan Calleri como máxima referencia en ataque. Un esquema que favorece el protagonismo de uno de los principales talentos canarios activos, Vitolo, quien tratará de desplegar su potencia por banda izquierda ante su máximo rival a partir de enero. Los canarios quieren redimirse de su mala racha y se aferrarán a la imagen mostrada en la Copa del Rey, donde vencieron al Deportivo de La Coruña por 1-4.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Casilla, Achraf, Nacho, Sergio Ramos, Theo, Marcos Llorente o Casemiro, Kroos, Isco, Marco Asensio, Benzema y Cristiano Ronaldo.

Las Palmas: Chichizola o Raúl Lizoain, Míchel Macedo, Ximo Navarro, Lemos, Bigas, Dani Castellano, Hernán Santana, Aquilani, Vicente Gómez, Vitolo; y Calleri.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murcian).

Hora: 20:45 h. Santiago Bernabéu.

TV: Movistar Partidazo.