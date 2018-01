Las Palmas Jémez llama «mentiroso» a Rémy 00:46 Paco Jémez. / Foto: Ángel Medina G. (Efe) | Vídeo: Atlas El técnico subraya que apartó al delantero, que ayer le acusó de tratarle como «un pedazo de mierda», por incumplir «las normas establecidas» al llegar dos veces tarde EFE TELDE (GRAN CANARIA) Viernes, 19 enero 2018, 19:05

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha llamado este viernes "mentiroso" al futbolista francés Loïc Rémy, máximo goleador del equipo, ha recalcado que no quiere "saber más" de él y ha explicado los motivos por lo que tomó la decisión de descartarlo nada más hacerse cargo de la plantilla.

El punta galo concedió ayer una entrevista al periódico 'La Provincia' en la que arremetió contra Jémez, y este le ha respondido este viernes en la sala de prensa diciendo que "no cuenta la verdad".

Rémy reconoció que llegó tarde a una cena, junto al marroquí Tannane -también descartado por Jémez-, pero alegó que esa no es "excusa para que el entrenador eche a dos jugadores de esa manera". "No puedes apartar a dos jugadores en tu primer día de trabajo en un nuevo equipo por llegar un minuto tarde; para mí, había algo de antes", dijo el francés en esa entrevista.

Además, añadió que Jémez no habló con él, sino que lo comunicó directamente al presidente, Miguel Ángel Ramírez, quien se dirigió a los dos futbolistas. "No tuvo las suficientes pelotas para ponerse delante de mí y decirme por qué no me quería; el entrenador me trató como si fuera un pedazo de mierda", declaró el jugador al citado medio.

«No lo quiero tener aquí»

Paco Jémez, que siempre ha mantenido que su decisión no sólo obedecía a motivos deportivos, sino también disciplinarios, ha dicho que Rémy incumplió "las normas establecidas" al llegar dos veces tarde, primero en una reunión en el estadio antes del primer entrenamiento del nuevo técnico, y que cuando apareció "ni se presentó ni saludó", y después, también a la referida cena.

Jémez ha subrayado que le dijo al jugador que cogiera sus cosas y se marchara delante de "30 personas", con todos sus compañeros presentes, además de fisioterapeutas y médicos, y que no quiere saber "nada más" del delantero francés.

"El tema Rémy se acabó. Siempre se le ha tratado con respeto, le hemos intentado ayudar, pero no lo quiero tener aquí, le deseo que le vaya muy bien", ha añadido el técnico, tras reconocer públicamente que inicialmente intentaron argumentar que su descarte obedecía a un asunto "simplemente deportivo, cuando no era así". Y es que desde un principio, la versión del club distaba mucho de la de Jémez, ya que la entidad siempre había mantenido que tanto Rémy como Tannane habían tenido un comportamiento "intachable".

Por otra parte, Jémez ha explicado que en ningún momento se ha planteado que Rémy volviera al equipo, como le pidieron desde la entidad esta semana, y a pesar de que en el club "todo el mundo estaba loco" para que así fuera, "pero aquí lo que vale es mi opinión", ha zanjado.

El entrenador ha dicho que el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, le preguntó qué harían con el jugador si no le encuentran un nuevo destino, y Jémez le indicó que no lo iba a dejar apartado del grupo, y que ya buscarían una solución a un problema "que aún no se ha dado", porque el mercado de fichajes sigue abierto durante todo el mes de enero.

Rémy, con contrato hasta 2019, se entrena en solitario en Francia, con permiso del club hasta el próximo día 25 de enero, a la espera de un nuevo equipo. La UD Las Palmas prefiere encontrarle acomodo fuera de España porque no ve conveniente reforzar a ningún rival directo por la permanencia en Primera.