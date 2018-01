Relevo en el banquillo Míchel: «Adiós a los malaguistas, a los que me animan y a los que me gritaban 'vete ya'» 00:12 Míchel. / Foto: JuanJo Martín (Efe) | Vídeo: Atlas «Si quienes mandan tuvieron más paciencia, fue por el compromiso de los jugadores conmigo», afirma el ya exentrenador del Málaga, que agradece el apoyo recibido en una carta ISABEL MÉNDEZ MÁLAGA Lunes, 15 enero 2018, 17:47

Directo, sincero y emocionado. Así es como se ha pronunciado el ya exentrenador del Málaga Míchel González en su despedida de los aficionados blanquiazules. El técnico ha recurrido a la red social Twitter para decir adiós a la ciudad, al equipo y a sus seguidores en un texto acompañado de la frase "Gracias a todos" en el que lamenta su marcha, aunque se muestra contento por la experiencia vivida en la capital de la Costa del Sol y agradece el apoyo recibido.

"Para un entrenador, que siempre tiene las horas contadas y la maleta hecha, valorarte y hacerte sentir que serás eterno en este club es una vivencia exclusiva gracias a aquellos que trabajan y colaboran en el Málaga", afirma.

El madrileño también tiene palabras, cómo no, para Mario Husillos: "Agradecer a mis directores deportivos, a quien me trajo y a quien me tuvo que despedir. Los dos confiaron en la persona y valoraron al entrenador con el paso de los días nuestras múltiples conversaciones. Para Mario Husillos ha sido el mal trago y te agradezco que me lo hicieras pasar sin traumas".

Y por supuesto para sus jugadores: "Decirles que me hubiera gustado hacerles mejores, mucho mejores, y que pudieran disfrutar al máximo, pero cuando uno da todo, no se les puede exgir más. Si quienes mandan tuvieron paciencia más tiempo, fue por vuestro compromiso conmigo, vuestra fe y sobre todo vuestra disposición cada día", asegura en el escrito, en el que afirma que tanto a él como a su familia "nos hubiera gustado echar raíces y que mi nuevo nieto malagueño nos viera por aquí cada día".

Lee aquí la carta íntegra de Míchel