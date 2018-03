Con Cristiano todo es más fácil

El Real Madrid salió al Santiago Bernabéu con su mejor cara. Generando fútbol, abriendo el juego por las bandas y creando ocasiones en cada llegada a la portería del Girona. Cristiano Ronaldo fue el primero en poner a prueba a Bono y Lucas Vázquez falló de forma inexplicable un mal despeje de la defensa del conjunto catalán. Los de Zidane, en pleno carrusel de ocasiones, terminaron por romper el cántaro gracias al portugués, que parece otro jugador al que se vio en la primera parte de la temporada. Cristiano remató a la perfección un centro de Kroos para poner por delante a su equipo, marcar su primer gol al Girona y dejar al Leganés como el único de los 33 rivales en la Liga española al que no ha 'vacunado'. Otra muesca en el revólver del luso.

El gol le dio tranquilidad a un Madrid que no cambió sus argumentos, pero sí pareció tomarse un respiro tras la avalancha con la que había salido al partido. Lucas Vázquez, tras un gran pase de Kroos, marcó ante la salida de Bono, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego -que la televisión demostró que no era- del gallego. El Madrid tenía todo a favor y parecía una noche plácida hasta que el Girona decidió dar un pasito adelante. Sólo eso le bastó para llegar a la portería de Keylor Navas y provocar sensación de peligro primero y el gol del empate un minuto después. Christian Stuani pasó a la historia del Girona al conseguir el primer gol del equipo rojiblanco en el Santiago Bernabéu. Un tanto que bien merece el calificativo de golazo. El delantero se adelantó a toda la defensa del Real Madrid para rematar un centro lateral y poner el balón a media altura, fuerte, bien ajustado e imposible para Navas. El Girona había desactivado al equipo blanco juntando las líneas y aguantando atrás en espera de una salida rápida con la que sorprender a la defensa blanca. El partido se fue al descanso entre el murmullo de la afición y la sensación de que un exceso de relajación había evitado que el marcador fuera otro antes de marcharse a los vestuarios a recuperar fuerzas.

6 Real Madrid Keylor Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Kroos, Kovacic (Modric, min. 71), Lucas Vázquez, Asensio (Bale, min. 71), Benzema (Isco, min. 82) y Cristiano Ronaldo. 3 Girona Bono, Maffeo (Benítez, min. 82), Ramalho, Bernardo, Juanpe, Mojica, Pere Pons, Granell, Portu, Borja García (Lozano, min. 69) y Stuani (Olunga, min. 86). Goles 1-0. min. 11, Cristiano. 1-1. min. 29, Stuani. 2-1. min. 47, Cristiano. 3-1. min. 59, Lucas Vázquez. 4-1. min. 64, Cristiano. 4-2. min. 67, Stuani. 5-2. min. 85, Bale. 5-3. min. 87, Juanpe. 6-3. min. 91, Cristiano. árbitro Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Mojica, Carvajal. Incidencias Estadio Santiago Bernabéu. 59.097 espectadores.

Y vaya si las recuperaron los jugadores del Real Madrid, que sólo necesitaron tres minutos para volver a ponerse por delante en el marcador gracias, a quién sino, a Cristiano. El portugués sumó su vigésimo gol de la temporada en Liga gracias a la generosidad de su mejor socio en el ataque: Karim Benzema. El francés recibió entre líneas y esperó al momento perfecto para meter un balón al hueco para el portugués, que superó por alto la salida de Bono. El balón golpeó en el larguero y botó dentro. Con Cristiano desatado, el Madrid se soltó el corsé y se lanzó al ataque como el depredador que huele la sangre de la víctima. En una gran acción colectiva del Real Madrid que comenzó Marcelo, continuó Benzema y Cristiano regaló a Lucas Vázquez para que el gallego hiciera el tercero y diera por liquidado el partido. El atracón de ocasiones seguía para el Madrid y Nacho estrellaba en el larguero un remate de cabeza. Dos minutos después Benzema fallaba sólo ante el portero pero Cristiano, que nunca falla en boca de gol, aprovechó la 'asistencia' del francés para firmar un nuevo 'hat-trick', lograr su decimosexto gol de la segunda vuelta y devolver a su equipo a la tercera plaza que le había arrebatado horas antes el Valencia.

Fallos defensivos

Stuani quiso mantener con algo de vida en el partido al Girona con otro cabezazo marca de la casa. El delantero uruguayo se adelantó a Carvajal y cabeceó desde el área pequeña. Zidane reaccionó dando entrada a Bale y Modric por Asensio y Kovacic, y el equipo en lugar de tener más el balón y asegurar la posesión hizo todo lo contrario, instalando miedo en una defensa blanca que se salvó por la falta de acierto de Bernardo primero y Stuani después. Cada acción a balón parado era un micro infarto en la zaga de un Zidane que veía desde la banda cómo su equipo corría tras el Girona. Los últimos minutos del partido eran todo lo contrario a los primeros y más parecidos a lo que se vio en la primera vuelta, pero con una diferencia: La pegada. Gareth Bale aprovechó un pase medido de Modric y no perdonó para poner la puntilla al partido. Pero como este Madrid es tan generoso, no quiso evitar que en otro balón parado, el Girona hiciera su tercer gol de estrategia -esta vez Juanpe-, de nuevo dentro del área y de cabeza. En plena locura de ambos equipos apareció de nuevo Cristiano para seguir demostrando su apetito y firmar el sexto y el cuarto en su renta particular.

El Real Madrid se marchó con los tres puntos, con un Cristiano recuperado, pero con un Zidane cabreado y con motivos para estar preocupado con los goles encajados a balón parado. Sobre todo porque la Juventus es especialista en este tipo de fútbol.