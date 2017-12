Jornada 17 La Real necesita ganar al Sevilla en la despedida de Carlos Vela Eduardo Berizzo, técnico del Sevilla. / Efe El mexicano iniciará en febrero una nueva etapa profesional en la MLS estadounidense EFE Miércoles, 20 diciembre 2017, 08:33

La Real Sociedad cierra el curso liguero de 2017 con la obligación de ganar al Sevilla si no quiere alejarse de los puestos europeos que están ahora a cuatro puntos, en el partido que supondrá la despedida del mexicano Carlos Vela del fútbol europeo.

Vela no seguirá en la Real tras las vacaciones navideñas porque inicia una nueva etapa profesional en la liga americana de fútbol MLS a partir de febrero y se espera que pueda despedirse desde el terreno de juego, aunque quizás no desde el once titular.

Los donostiarras llegan a este partido muy presionados por sus malos resultados en Anoeta, donde únicamente ha ganado dos de los ocho partidos que han jugado en casa y de donde ha dejado escapar 15 puntos que le han dejado en una tierra de nadie en la clasificación.

La afición txuri urdin está de uñas en los encuentros como local por los continuos reveses -la Real es ahora el segundo más goleado en casa tras la U.D. Las Palmas- y sus últimas comparecencias en Anoeta se han saldado con la eliminación en Copa ante el Lleida, la derrota contra el Zenit en Liga Europa que les impidió ser primeros de grupo, un empate ante Las Palmas y derrota contra el Málaga en el último encuentro.

El conjunto andaluz acabará el año con unos buenos números, quinto en la en LaLiga Santander y en los octavos de final de la Liga de Campeones y de la Copa del Rey, pero las sensaciones futbolísticas no son las mismas.

El técnico argentino Eduardo Berizzo, que el pasado viernes retornó ante el Levante al banquillo tras varios partidos ausente por su operación de cáncer de próstata, no encuentra la fluidez en el juego de los suyos y así lleva tres citas consecutivas sin conseguir la victoria.

En la 'Champions' no pasó del empate (1-1) en Eslovenia ante el Maribor, fue goleado días después en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (5-0) y no pudo ganarle al Levante en el Sánchez Pizjuán (0-0), resultado éste que ya provocó una bronca de los espectadores.

Para el miércoles, Berizzo ha intentado en estos días encontrar la mejor versión de sus jugadores, algo que reconoció, el pasado viernes tras el encuentro, que no había conseguido en las últimas semanas.

En San Sebastián tendrá que recomponer la defensa, pues uno de los centrales titulares, el francés Clément Lenglet, vio la quinta tarjeta amarilla en la pasada jornada y está sancionado.

El defensa galo se une así a las lesiones de larga duración de otros dos centrales, el portugués Daniel Carriço y el argentino Nico Pareja, con lo que Berizzo tendrá que utilizar a otro jugador en esa zona aunque no sea su puesto habitual.

Podría haber sido Gabriel Mercado desplazado desde la derecha, aunque el argentino no ha sido convocado por unos problemas físicos y ese lateral lo ocupará el francés Sébastien Corchia.

El centrocampista alemán Johannes Geis pasará al centro de la defensa junto al danés Simon Kjaer y el lateral izquierdo volverá a ser para Sergio Escudero, como anunció el técnico suramericano este martes en comparecencia ante los periodistas.

Las incógnitas están en el centro del campo, donde hace semanas que no aparece el francés Steven Nzonzi por decisión técnica, y en la portería, en la que se alternan Sergio Rico y David Soria.Alineaciones probables:

Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Llorente, Iñigo Martínez, De la Bella; Illarramendi, Prieto, Zurutuza; Januzaj, Oyarzabal, Willian José.

Sevilla: Sergio Rico; Corchia, Geis, Kjaer, Escudero; Pizarro, Éver Banega; Sarabia, Franco Vázquez, Nolito; y Ben Yedder.

Árbitro: Hernández Hernández (Cómite Canario).

Estadio: Anoeta

Hora: 21.30 h. (beIn LaLiga)