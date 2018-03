Jornada 28 Simeone: «Mi deseo es llegar con opciones a las últimas cinco jornadas» Diego Simeone, durante el choque ante el Celta. / AFP «Siempre tengo que hablar de realidad, no de supuestos. Y la realidad es que hoy está con nosotros y juega fantásticamente bien. Mañana es mañana», comentó el técnico sobre Griezmann COLPISA Domingo, 11 marzo 2018, 19:18

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios tras la victoria del Atlético ante el Celta por 3-0, un resultado que mantiene la distancia de ocho puntos entre colchoneros y azulgranas a falta de 10 jornadas por jugar. «Todavía falta mucho. Nos guiamos por el partido a partido, queremos seguir en esta línea. Ahora toca viajar a Rusia, un viaje complicado. Luego VIllarreal... Mi deseo es llegar con opciones a las últimas cinco jornadas. Ahí podremos hablar algo más», comentó.

El técnico argentino destacó la participación de Vitolo, autor de uno de los tres tantos. «Fue un partido bonito, con un rival que ataca con mucha gente. Siempre tuvimos predisposición de ir a buscar el partido. Estuvimos imprecisos en el inicio y por eso no pudimos abrir pronto el marcador. El Celta empezó bien el segundo tiempo con la ocasión al palo, pero Vitolo nos ayudó a acomodar el partido. Lo fuimos a buscar para que nos dé un salto de calidad en las transiciones ofensivas, de defensa ataque. Se va acercando a lo que queremos y a lo que él busca. Hoy como premio hizo un golazo con una buena diagonal. Esperamos que siga creciendo. No pudo jugar muchos partidos en Las Palmas y no es fácil integrarse, pero está poniendo todo de sí», señaló sobre el canario.

Diego Costa, una de las referencias de este Atlético, tuvo que ser sustituido tras varios lances del juego. «Estaba molesto del golpe que había recibido. El doctor informará mejor. Con un 3-0 parece fácil, pero hubo que hacer un gran esfuerzo para ganar», recalcó.

El entrenador del Atlético, además, comentó la actuación de Griezmann con cierta sensación de intriga con respecto al futuro del francés. «Siempre tengo que hablar de realidad, no de supuestos. Y la realidad es que hoy está con nosotros y juega fantásticamente bien. Hay una comunidad muy buena. Hizo un golazo, dio un fantástico pase en el segundo y trabajó para el equipo. Hablo de la realidad que tenemos. Mañana es mañana», concluyó.

Vitolo: «El resultado refleja que merecimos ganar»

Vitolo, futbolista canario del Atlético de Madrid, atendió a los medios con una sonrisa tras el triunfo colchonero. «La verdad que eran tres puntos muy importantes. Hemos hecho un gran partido, el resultado refleja que merecimos ganar», dijo.

El fichaje invernal del cuadro de Simeone anotó su primer diana en su segunda titularidad con la casaca rojiblanca. «Muy contento. Intento aprovechar los minutos que me da el míster. Estoy muy ilusionado, con ganas de aportar mucho al equipo. Quiero dar las gracias a la afición porque ser sustituido y escuchar coreado tu nombre es muy bonito», apuntó.

El exjugador del Sevilla no cree que el Barcelona ya tenga el camino despejado para levantar el título de Liga. «Mientras queden puntos en juego hay que ir a por todas. Sabemos que está difícil pero todo puede pasar», subrayó.