Jornada 23 Simeone: «No encontramos el camino que nos acomodara» Diego Pablo Simeone. / Reuters El técnico rojiblanco destacó el esfuerzo del cuadro malagueño durante el encuentro: «Trabajaron muy bien sus posibilidades, siempre estuvieron dentro del partido» COLPISA Sábado, 10 febrero 2018, 18:46

Diego Pablo Simeone se mostró muy satisfecho con el triunfo cosechado por el Atlético ante el Málaga en La Rosadaleda. El cuadro colchonero se adelantó en el primer minuto de juego y se mantuvo bien replegado hasta el pitido final. «Sí, empezamos muy fuerte. Pudimos concretar y posicionar el partido, pero el Málaga trabajó muy bien sus posibilidades. Siempre presentaron dificultades. Es una victoria muy importante», dijo.

Los hombres de Simeone no pudieron poner tierra de por medio en el marcador ante un Málaga que no bajó los brazos. «Siempre estuvieron dentro del partido. No encontramos el camino que nos acomodara ante la ilusión del rival», resaltó.

El once inicial del Atlético presentó novedades, como la titularidad de Vitolo o José María Giménez. «El equipo se renueva. Seguimos con una ilusión enorme. Si se ven los minutos, todos los jugadores han jugado mucho, por eso estamos donde estamos y por eso el equipo está primero», subrayó.

Griezmann: «Este triunfo es para 'Cholito'»

Antoine Griezmann fue el autor del solitario gol que dio la victoria al Atlético de Madrid en La Rosaleda. El delantero francés anotó en el primer minuto de partido y, tras la conclusión del encuentro, quiso dedicar el triunfo al joven fallecido Nacho 'Cholito' Barberá '. «Era importante ganar. Sabíamos que iba a ser complicado, pero son los partidos que nos gusta hacer y jugar. Este triunfo es para 'Cholito'. Hay que ganar todos los partidos y luego ya veremos», dijo. Diego Simeone también comentó el homenaje de los jugadores al joven seguidor rojiblanco. «Fue una buena situación del grupo, lo tenían preparado los chicos», reveló.

El delantero rojiblanco mostró su faceta más participativa y ayudó a sus compañeros en otras labores ajenas al ataque. «Si no puedo ayudar en ataque pues ayudo en defensa, siempre trato de hacerlo», comentó.

El Atlético acecha al Barcelona la pugna por el título de Liga pero Griezmann no parece estar muy nervioso ante el reto que se presenta. «Yo no voy a ver al Barcelona. Estaré con mi hija, disfrutando de ella. Ahora a descansar bien», concluyó.