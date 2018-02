Jornada 26ª Simeone se enfrenta a su antídoto sin pensar en el Barça Antoine Griezmann, figura clave en el Atlético. / Afp El Leganés de Garitano dejó al Atlético del Cholo a cero en dos de sus tres enfrentamientos IGNACIO TYLKO Madrid Miércoles, 28 febrero 2018, 07:53

Diego Pablo Simeone anda inquieto antes de enfrentarse al Leganés. Obsesionado siempre con el presente, al técnico argentino le preocupa que en el entorno colchonero se hable mucho más del choque del próximo domingo en el Camp Nou, del futuro de Antoine Griezmann, de las salidas a China de Yannick Carrasco y de Nico Gaitán y de la situación de Fernando Torres, que de un rival que fue capaz de eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey y es un dolor de muelas para el Atlético. El Cholo está mucho más centrado en neutralizar a su antídoto que en otros asuntos diversos que pueden distraer a sus soldados.

El equipo de Simeone no ha sido capaz de ganar, ni de marcar un solo gol, en Butarque, donde la temporada pasada Griezmann llegó a decir que a ese ritmo el Atlético lucharía por la permanencia. Sí se impusieron los rojiblanco en el Vicente Calderón gracias a un doblete de Fernando Torres. «El Leganés se cierra bien, aprovecha la pelota parada, juega muy bien sobre los espacios y nos preocupa eso», remarcó este martes Simeone, que calificó a Asier Garitano como un entrenador «fantástico».

«En estos momentos no hay nada que nos saque de la línea que tenemos. Somos pocos en la plantilla pero bien atrincherados para ir a buscar lo que queremos», insistió Simeone, interrogado también por las portadas del Mundo Deportivo y el Sport que sitúan a Griezmann en el Barça, a cinco días de un duelo que puede decidir o apretar la Liga. «En principio, no creo que Antoine lea el periódico», respondió el Cholo, feliz por el hecho de que el astro francés haya retomado un liderazgo determinante con nueve goles y cinco asistencias en 2018, desde que coincide con Diego Costa.

Lucas Hernández, cerca de ser español La nacionalización de Lucas Hernández está muy cerca, según desvela France Football. Los trámites para adquirir el pasaporte español (él es francés) del lateral y central del Atlético abren una importante vía para el seleccionador Julen Lopetegui de cara a poder convocarle con España. Según la normativa FIFA, Lucas podría participar con la absoluta de España, a pesar de que ha participado con las distintas categorías inferiores de la francesa: ha disputado 9 partidos con la sub-21, 3 con la sub-20, 13 con la sub-19, 2 con la sub-18 y 1 con la sub-16.

Dos finales en cinco días para el Atlético, lanzado con siete victorias seguidas en competición oficial, cinco de ellas en Liga, 17 goles a favor y sólo tres en contra, dos de ellos encajados ya con 0-5 ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Una victoria ante el Leganés en el Wanda Metropolitano, donde el Atlético aún está invicto en la Liga, aunque sí ha caído en Liga de Campeones y en la Copa del Rey, es la única forma de presionar al conjunto azulgrana, que juega el jueves en Las Palmas.

Ya sin Gaitán y Carrasco, traspasados el lunes al Dalian Yifang chino que entrena Juan Ramón López Caro, se abren más opciones para la titularidad de Vitolo. Realizará alguna rotación Simeone, que sigue sin poder contar con los lesionados Stefan Savic y Lucas Hernández, y la principal duda es saber si el ghanés Thomas Partey, apercibido de sanción por cuatro amarillas, descansará para estar a tope ante el Barça.

Costa, un pésimo recuerdo para Garitano

Enfrente, el Leganés visita por primera vez en su historia el Metropolitano con el objetivo de sumar su primera victoria en un febrero negro. Un triunfo, además, le permitiría romper una mala racha como visitante, pues de no alcanzarlo cumpliría ya una vuelta entera sin ganar a domicilio en Liga desde el pasado 15 de octubre, cuando venció en Málaga. Sí lo hizo, en cambio, en la Copa del Rey, ante el Valladolid y el Real Madrid. Para esta cita, el equipo llega con varias bajas importantes. Están lesionados el extremo argentino Alexander Szymanowski, el centrocampista Darko Brasanac y el delantero Claudio Beauvue. Y sancionados el griego Dimitrios Siovas y el centrocampista Rubén Pérez, canterano rojiblanco.

Aunque la verdadera final del Lega se celebra el próximo sábado ante el Málaga en Butarque, Garitano ha advertido a sus jugadores sobre la necesidad de jugar con la máxima concentración ante un rival que «lleva al límite a los rivales y a los árbitros». Bromeó el de Vergara cuando se le preguntó si ha organizado algo especial para frenar a Diego Costa. «Hace años preparé algo, él marcó, nos ganaron y me destituyeron. Entonces, no voy a preparar para este partido algo diferente, no vaya a ser que meta tres y el jueves me echen», afirmó, recordando lo ocurrido en un duelo de 2008, cuando él entrenaba al Alicante y el de Lagarto, que acabó expulsado, lideraba el ataque del Albacete con 20 años recién cumplidos.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Juanfran, Giménez, Godín, Filipe, Correa, Saúl, Koke o Thomas, Vitolo, Griezmann y Diego Costa.

Leganés: Cuéllar, Zaldua, Bustinza, Muñoz, Diego Rico, Gabriel, Gumbau, Amrabat, Omar Ramos, Eraso y Guerrero.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán).

Hora: 21:30 h. Estadio Wanda Metropolitano.

TV: beIN LaLiga.