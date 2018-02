Jornada 25 Simeone: «No tengo ninguna notificación de parte del club sobre Torres» 00:46 Simeone, durante la rueda de prensa / Foto: Efe | Vídeo: Atlas Carrasco y Gaitán se quedan fuera de la convocatoria EFE MADRID Sábado, 24 febrero 2018, 23:51

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este sábado que no tiene "ninguna notificación de parte del club" de la posibilidad de que Fernando Torres pueda irse al fútbol chino antes del 28 de febrero, y remarcó que son "pocos" en la plantilla "si esto sigue esta línea".

"(Yannick) Carrasco está negociando su situación (una oferta del Dalian Yifang chino). Y de lo de Fernando no tengo ninguna notificación de parte del club. Hoy entrenamos muy bien todos y estamos esperando al partido con el Sevilla. A partir del día 28, cuando termina el mercado (en China), valoraremos lo que pueda pasar", declaró Simeone.

El extremo belga no participó en el entrenamiento mientras apura sus conversaciones para una posible salida, con el próximo lunes como fecha límite impuesta por el club. El delantero madrileño, titular el pasado jueves frente al Copenhague en la Liga Europa, se entrenó como uno más en la plantilla para preparar el encuentro en Sevilla y entró en la convocatoria posterior para la visita al Sánchez Pizjuán.

Simeone aguarda "seguramente con preocupación" el cierre del mercado de fichajes en China, "porque, con todo el dinero que está dando vueltas, más allá de las elecciones de los futbolistas que terminan viendo esta posibilidad, para los entrenadores está claro que no es cómodo estar siempre pensando lo que puede pasar".

"Es mucho tiempo. Son casi dos meses en la cabeza de los futbolistas la posibilidad de irse. Sería mejor poner una fecha en común para todos y que los entrenadores, los clubes y los jugadores estén más tranquilos, porque tener dos meses la posibilidad de irse durante un año creo que es muchísimo", lamentó Simeone.

En ese sentido, preguntado por si es una sorpresa que haya algún futbolista que elija la Liga china cuando está jugando en un equipo como el Atlético de Madrid, el técnico expuso, "primero", que "jamás" se ha metido en "cuestiones individuales de la persona, que eligen las posibilidades y las situaciones de cambiar de lugar".

"Siempre que sea crecimiento para un futbolista desde lo deportivo me pone contento, y cuando ese crecimiento es económico es una elección ya más personal, pero en el fútbol ya no me sorprende nada. Estamos atados a esta posibilidad y a estas elecciones. Después, cada uno elige lo que cree mejor", insistió el preparador.

A la vez, ya preguntado por Nico Gaitán, deslizó que la plantilla se podría quedar corta con más salidas. "Nico siempre ha trabajado bien, más allá de no haber estado en estos últimos meses y pico dentro del equipo. Está claro que somos pocos si esto sigue esta línea y vamos a necesitar a todos", recalcó Simeone, antes de destacar el "talento" del centrocampista, aunque después se quedó fuera de la convocatoria de 19 futbolista para la visita a Sevilla.

Un partido «importante»

Ahí espera al Atlético, en palabras del técnico, un "partido importante". "Es un rival que de aquel partido de Copa contra nosotros (una victoria por 1-2 del equipo andaluz en el estadio Wanda Metropolitano el pasado 17 de febrero) ha crecido muchísimo", repasó Simeone, que enfoca a hacer "un partido importante".

Para él, es "diferente" el duelo de este domingo respecto al choque de vuelta de la Copa del Rey de hace un mes en el mismo escenario, en el que su equipo perdió por 3-1. "Entonces teníamos una necesidad de ir a por goles y ahora los dos tenemos la necesidad de sumar puntos y seguir peleando por nuestras necesidades", dijo.

"El Sevilla viene haciendo un trabajo muy bueno, sobre todo de aquel partido de la Copa del Rey, con mucha verticalidad. No me imagino otra situación", añadió Simeone, quien resaltó "el poder de dominio en el medio" de Steven N'Zonzi y Ever Banega, la presencia del Franco Vázquez o "el juego ofensivo de Navas y Escudero".

"Es un equipo muy competitivo y los números hablan por sí solos", abundó el entrenador argentino después del entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, en el que el equipo se ejercitó con tres bajas: Stefan Savic y Lucas Hernández, por lesión, y Carrasco, por su negociación para fichar por el fútbol chino.