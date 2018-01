Primera Tebas: «Me gustaría que Neymar volviese al fútbol español» Javier Tebas entrenga un presmio a Ángel Pérez, presidente del Getafe. / Efe El presidente de la Liga bromeó sobre el futuro de Cristiano Ronaldo: «He oído tantas veces que se iba ya...» EFE Madrid Martes, 30 enero 2018, 11:46

Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmó este lunes que le gustaría que Neymar "volviese al fútbol español". "Me gustaría que Neymar volviese al fútbol español, me da lo mismo el equipo", indicó ante los medios de comunicación durante la Gala de los Premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

A una pregunta sobre la posible salida del portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid, contestó: "He oído tantas veces que se iba ya... Sabréis más que lo que sabe el Real Madrid y el propio jugador. Por lo que leo y oigo Cristiano es un jugador que quiere jugar en el Real Madrid y en LaLiga".

Asimismo, mostró su disconformidad con las declaraciones de Gerard Piqué, defensa central del Barcelona, en las que calificó al al Espanyol como el 'Espanyol de Cornellá' y que el club blanquiazul ha pedido que sean investigadas por la Comisión Antiviolencia.

"Hemos trasladado la denuncia al Comité de Competición. Nosotros no tenemos competencias para sancionar jugadores, es un tema suyo y valorará las palabras de Piqué. Yo creo que no fueron afortunadas", subrayó.

Tebas confirmó el uso del sistema de videoarbitraje (VAR) a partir de la próxima temporada: "Habrá VAR la temporada que viene, seguro. Estamos trabajando. Los árbitros todavía no están dando cursos, pero creo que durante el mes de febrero empezaremos con esos temas ya".

El presidente de La Liga considera que su uso quizás hubiese evitado polémicas en el partido que durante la última jornada liguera midió al Barcelona y al Alavés: "A lo mejor con el VAR hubiese habido otras interpretaciones de las jugadas. No eran fáciles".

Sobre las semifinales de la Copa del Rey, opina que no desluciría el espectáculo que el Barcelona no estuviera en el duelo por el título: "A doble partido se ha demostrado que grandes clubes también caen. Y si el Barcelona no llega a la final no habrá llegado, pero se habrán visto grandes partidos en las semifinales y en la final".

Otro tema por el que se le cuestionó fue la violencia en los estadios y unos cánticos en los que aficionados deseaban que no hubiese jugadores de color en su equipo: "No lo he visto. Si fuese cierto me parecería muy grave y tendría que tener una sanción ejemplarizante".

"No creo que haya un rebrote de la violencia, simplemente casos puntuales que han vuelto a salir. Pero me da lo mismo que sean puntuales. Nosotros vamos a pensar que siempre existe un problema para estar siempre atentos y buscar soluciones", añadió.