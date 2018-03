Jornada 28 Valverde: «No me creo que el Atlético se entregue, y ellos tampoco» Ernesto Valverde. / EFE El técnico azulgrana toma con seriedad el choque ante el Málaga: «Me planteo el partido para ganar, no un partido de prueba, no quiero que nadie lo mire así» COLPISA Viernes, 9 marzo 2018, 17:59

Ernesto Valverde compareció en la conferencia previa al encuentro entre Málaga y Barcelona con la sensación de que su equipo no debe conceder más puntos en su camino hacia el título liguero. «Todos los partidos son importantes. Si no ganas un partido, al siguiente vas con más presión. Eso nos pasó en Las Palmas y el partido del Atlético ganó aún más relevancia. Nuestro objetivo es no tener otro tropiezo», comentó.

El entrenador extremeño se muestra cauto con su rival este sábado pese a su posición en la tabla clasificatoria. «Echando mano de la estadística y sabiendo que los equipos que están abajo en la clasificación, en el último tramo, son los que más puntos sacan. Juegan al 200 por cien. Queda poco margen de error, el Málaga necesita ganar y mañana es una oportunidad para ellos. La semana pasada jugamos contra otro equipo en puestos de descenso y no pudimos ganar, eso nos sirve de acicate. Además, el año pasado perdimos en Málaga», señaló.

Valverde quiso dejar claro que cada partido tiene la mayor importancia. «No me planteo el partido como una prueba. Me planteo el partido para ganar, no un partido de prueba. No quiero que nadie lo mire así, es un error para mí», recalcó.

El preparador azulgrana no da por muerto al segundo clasificado pese a la victoria ante el cuadro de Simeone el pasado fin de semana. «Nadie se retira de la competición ni da algo por perdido hasta que sucede. La misma distancia que tenemos respecto al Atlético, la tiene el Málaga con la salvación. La obligación del Atlético y el Madrid es seguir luchando por si nos dejamos puntos, pero nadie se entrega. Yo no me lo creo y ellos tampoco, es de sentido común», destacó.

El Barcelona no podrá contar con uno de sus capitanes para el encuentro. «Iniesta está entrenando aparte, tiene molestias, es pronto para saber si estará disponible ante el Chelsea. No tenemos jugadores similares, porque Andrés es único, pero sí de perfil parecido, como Denis, que se lesionó, o Coutinho», dijo.