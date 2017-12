Jornada 15 Zidane no se imagina un Real Madrid sin Cristiano 00:41 Zinedine Zidane. / Foto: J.J. Guillén (Efe) | Vídeo: Atlas Atribuye a un deseo de desestabilizar al club el runrún que de vez en cuando surge sobre los presuntos planes de futuro del portugués, al que considera «el mejor de la historia» ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 8 diciembre 2017, 14:37

A diferencia de Rafa Benítez, quien fuera su predecesor en el banquillo blanco, Zinedine Zidane no titubea. "Sí", respondió este viernes con contundencia a la pregunta de si creía que Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista de todos los tiempos. "Hay muchos jugadores, por ejemplo en este club, que han hecho historia, pero lo que está haciendo él ninguno lo ha hecho. Son los datos los que hablan por él. Lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que va a hacer es impresionante", señaló horas después de que el luso recibiese en la Torre Eiffel su quinto Balón de Oro, que le iguala con Leo Messi.

Mucho más risueño que en sus últimas comparecencias ante la prensa, Zidane se permitió bromear cuando se le inquirió acerca de si es mejor Cristiano de lo que lo fue él mismo. "Claramente yo, claramente", dijo en medio de sus propias sonrisas y las de los periodistas que acudieron a Valdebebas. "Sabéis lo que pienso. Mucho mejor Cristiano, pero no pasa nada, he hecho una buena carrera también", agregó.

Ratificó Cristiano Ronaldo en París su deseo de seguir vinculado a la 'casa blanca' "hasta que el club quiera", aunque puntualizó que "el futuro nadie lo sabe". Zidane no se imagina un horizonte sin su gran estrella. "Yo le veo aquí. Siempre es el mismo debate, que Cristiano no está feliz. Es lo que quiere meter la gente para molestar a Cristiano y a todos los que queremos al Madrid. Está feliz en el Madrid, está en el mejor club del mundo y no hay debate. Lo dijo claramente ayer él", señaló, atribuyendo el runrún que de vez en cuando surge sobre el presunto malestar del portugués y su deseo de cambiar de aires a un intento de desestabilizar al vigente campeón de Liga y Champions.

No intentó ser original Zidane sobre el '7' ya que, como recordó el galo, "no hay más palabras para definirle" que las que ya se han vertido cada vez que ha protagonizado una gesta sobre el campo o ha acudido a recoger alguno de los numerorísimos trofeos que reconocen su deslumbrante trayectoria. "Lo que hace cada día en el campo es fenomenal. El otro día decía a mucha gente que puede venir un jugador aquí, tirarse quince o veinte años y nunca va a hacer lo que ha hecho Cristiano. Ha hecho historia en este club".

Bale, la mala noticia; Vallejo, la buena

Cristiano focalizó buena parte de la rueda de prensa, pero en ella hubo otros nombres propios. Uno de ellos fue el de Bale, que este viernes retomó los entrenamientos con sus compañeros pero sólo en una parte de la sesión. Zidane confirmó que el galés no estará disponible ante el Sevilla, pero confía en que sí pueda jugar la próxima semana en el Mundialito. "A ver si el primer partido puede estar con nosotros", indicó sobre el '11'.

La buena noticia, por el contrario, concierne a Vallejo, que llevaba unos días con molestias que ha superado. "Jesús va a estar con nosotros, está bien", resaltó el francés. La disponibilidad del aragonés alivia a Zidane, que podrá contar así con dos centrales de la primera plantilla para medirse el sábado al Sevilla, toda vez que Sergio Ramos está sancionado por la doble amarilla que vio la pasada semana en San Mamés y Varane cayó lesionado el miércoles ante el Borussia Dortmund. "Lo de Rafa no es nada de importancia. No va a poder estar con nosotros mañana pero como hemos hecho la resonancia y es poca cosa va a viajar con nosotros al Mundialito y veremos si está para el próximo partido", apuntó sobre su compatriota. Por si acaso, Zidane llamó a Manu Hernando, zaguero del Castilla, para entrenar este viernes con la primera plantilla y todo apunta a que le incluirá también en la lista para el choque de la 15ª jornada de Liga.

Defiende la inocencia de Carvajal

La zaga es el principal quebradero de cabeza del preparador galo, que no podrá contar tampoco con Carvajal para ocupar el carril derecho al estar sancionado en Liga. El lateral se perderá también la ida de octavos de la Liga de Campeones, al imponerle ayer la Comisión de Disciplina de la UEFA un partido adicional por forzar una amarilla ante el Apoel para cumplir ciclo ante el Dortmund y pasar así limpio de cartulinas. Como ya hiciese cuando se le abrió el expediente, Zidane defendió este viernes que Carvajal no realizó adrede la acción por la que se le ha penalizado. "No lo hizo con ninguna intención. Vamos a recurrir y espero que a lo mejor le quiten el partido. No sería justo para nosotros", comentó Zidane, que invitó a repasar las imagenes para comprobar cómo su propia reacción a lo ocurrido ante el Apoel era de incredulidad. "Si miras el partido, mira la reacción que tengo cuando él hace eso. Digo '¿qué pasa?'. Yo estoy sorprendido. Pienso que es injusto, pero es lo que pienso yo", lanzó.

Admitió Zidane que el desempeño en el primer tramo de la temporada no ha sido el previsto, pero recordó que su equipo está "a mitad de camino nada más" y se mostró confiado en que los próximos seis meses serán "muy interesantes" para el Real Madrid, que tiene una oportunidad de terminar el año "de forma fantástica" si vence al Sevilla y al Barcelona en el clásico del 23 de diciembre, con el Mundialito que se disputará la próxima semana en los Emiratos Árabes de por medio.

Y para ello demandó el apoyo de la parroquia blanca. "Quiero mandar un mensaje a nuestra afición, a la de verdad, a la que siempre ha estado detrás del equipo: necesitamos de ellos. Mañana es un día importante y queremos a la gente con nosotros. Los que quieren mucho a los jugadores y al club no se ovidan de lo que han hecho", indicó. "Hoy es un día para decirle a la gente que la queremos y que queremos que esté con su equipo hasta el final. Hay dos partidos antes de acabar el año y lo queremos hacer lo mejor posible con ellos", terminó.