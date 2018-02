Primera Zidane: «Estoy contento aquí y voy a pelear por estar siempre» Zinedine Zidane, antes de la rueda de prensa. / Efe El técnico del Real Madrid no quiere hablar de su futuro porque «Hasta que no me canse de este trabajo voy a seguir» JAVIER VARELA Madrid Martes, 20 febrero 2018, 14:08

Más sonriente que en jornadas anteriores, Zinedine Zidane se plantó ante los medios de comunicación con otra cara. Y eso que hoy conocía que Luka Modric se une a la lista de bajas del equipo blanco. "Se ha resentido en el isquio y hoy no ha entrenado. Creo que es poca cosa, pero como siempre tengo fe en toda la gente que trabaja aquí, los fisios, los doctores… para que sea poco y vuelva rápido", decía con optimismo el técnico francés del Real Madrid. Tampoco torció el gesto al preguntarle por su suturo en el banquillo y su posible desgaste: "Hasta que no me canse de este trabajo voy a seguir. Estoy bien aquí. Voy a pelear siempre porque trabajo igual teniendo un contrato largo o no. Es el día a día lo que me lleva a ser fuerte y luego veremos lo que pasa". "Voy a pelear por quedarme aquí siempre, pero veremos", añadía entre risas antes de asegurar que "antes de final de temporada, justo antes" desvelará si sigue la próxima temporada o no.

El futuro de Zidane monopolizó la rueda de prensa y el francés se reivindicó como entrenador porque sigue "disfrutando cada día aunque es mucho desgaste". "Pero soy joven, no tengo 75 u 80 años para decir que estoy cansado de entrenar. Tengo 45 y soy muy joven para entrenar y tengo margen", confesó. "Soy joven, estoy muy contento aquí y mi pasión y ganas siguen intactas. Lo que más me gusta es el trabajo cotidiano y lo que me gustaría es seguir peleando aquí mucho tiempo", zanjó.

El otro nombre propio fue el de Marco Asensio. El jugador mallorquín, clave en la victoria ante el PSG en la Champions League y ante el Betis en la Liga, parece haber recuperado protagonismo en detrimento de Karim Benzema o Gareth Bale. "Veo a todos mis jugadores al mismo nivel y para mí son todos importantes. Luego cada uno tiene sus cualidades y sus cosas, pero para mí son todos importantes", señaló Zidane sobre si Asensio había ganado más estatus con respecto al francés y al galés. "Asensio es un jugador importante y puede marcar las diferencias. Sabemos el jugador que es y es muy joven. No ha llegado a su techo y puede progresar mucho y es un jugador determinante como muchos aquí. Ojalá que siga de esta manera", señaló el técnico blanco.

Después de tres victorias consecutivas, el Real Madrid se mide al Leganés, partido aplazado por la disputa del Mundial de Clubes, con el objetivo de "tener la misma concentración e intensidad". "Estamos únicamente concentrados en mañana porque hay tres puntos en juego" y Zidane no quiere pensar en nada que le distraiga de ese objetivo porque "sabemos que todo, a partir de ahora, es importante para preparar la Champions y acabar lo más alto posible en la Liga". Para el técnico galo el objetivo hasta final de temporada es "tener continuidad y lo estamos haciendo últimamente mucho mejor. La segunda parte ante el Betis fue fenomenal por parte de todos y eso es lo que nos va a llevar a hacer cosas buenas este año. Hay que tener continuidad y esperemos ganar de nuevo", repetía como si fuera una cantinela. El equipo parece haber recuperado el aspecto físico que tanto se le echaba en falta en semanas atrás. "Creo que nosotros estamos preparados, los jugadores son como Fórmula 1, se recuperan bien y rápido. Cuando bajas la intensidad y la concentración pueden pasar cosas, pero últimamente lo estamos haciendo mejor. Esto es lo más difícil, quedarte siempre en lo más alto".

Cuatro centrocampistas o la BBC

Zidane también habló sobre las rotaciones de Cristiano Ronaldo y su posible ausencia en el partido de este miércoles ante el Leganés. "No sé cuántos años seguidos lleva jugando 60-70 partidos. Son 10 años que no para y llega un momento en el que es necesario parar para él, para para el equipo y para todos", decía con normalidad. "Es necesario de vez en cuando no jugar. Él se encuentra mejor haciéndolo de esta manera y es algo que hablamos", añadía. Otro que puede descansar mañana es Gareth Bale, que parece uno de los señalados por el momento de forma en el que se encuentra y su falta de actitud. "Gareth es como es. Intenta hacerlo lo mejor posible y ya está. Se habla mucho de uno y de otro, pero al final lo importante es darse cuenta que el equipo es muy importante y hay que dar el máximo. Es lo que le pido a todos los jugadores y él lo intenta", sentenció el francés a modo de recadito para el galés.

Por último habló sobre si ha decidido ya apostar por un sistema de juego con cuatro centrocampistas en lugar de tres, lo que supondría el fin de la 'BBC'. "No, porque como siempre depende. Lo importante es estar todos listos para jugar, luego el dibujo... Me interesa cómo lo vamos a preparar, luego depende contra quién vas a jugar, y luego la forma de cada uno, eso importa mucho", finalizó.