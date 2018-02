16ª JORNADA Zidane: «Con Gareth hay que ir poco a poco» Zinedine Zidane arenga a sus jugadores en Butarque. / Afp El técnico del Real Madrid negó tener problemas con el jugador galés, suplente en tres de los últimos cuatro partidos AGENCIAS Miércoles, 21 febrero 2018, 21:46

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no desveló los motivos de la tercera suplencia de Gareth Bale en los cuatro últimos partidos, y aseguró que "hay que ir poco a poco" con el galés para que "encuentre su mejor nivel".

"Es un poco de todo", respondió Zidane cuando fue preguntado si la suplencia de Bale es por problemas físicos, por cuestiones tácticas o para protegerle. "Estoy contento con Gareth y hay que ir poco a poco con él. Queremos que encuentre su mejor nivel y eso va de esta manera. Vamos a ver los partidos que vienen ahora como los vamos a gestionar. Estamos bien en un momento bueno y voy a contar con todos", añadió.

El técnico madridista restó importancia a encajar gol por octavo partido consecutivo y sacó conclusiones positivas por la pegada de su equipo. "No pasa nada cuando nos meten gol porque lo importante es sumar. Es una victoria más para nosotros, la cuarta seguida. Estamos contentos, somos terceros ahora en la tabla y es un resultado importante para nosotros. Llevamos 26 goles en cuatro partidos y hay que seguir", manifestó.

A la hora de los nombres propios, destacó a Lucas Vázquez, Marco Asensio y Mateo Kovacic. "Para mi siempre han sido importantes (Asensio y Lucas). Es verdad que al mirar los minutos parece que jugaban menos. Me alegro por Lucas porque se lo merece y lo pelea, antes del partido estaba un poco mal y ha hecho un gran partido como Asensio".

"Todos en general muy bien y Kovacic, que no ha jugado mucho últimamente, lo ha hecho fenomenal. Queremos seguir con lo que estamos haciendo tras momentos complicados", agregó sin polemizar sobre la entrada al campo de Dani Ceballos con el partido casi finalizado.

Aunque el tanto llegó de nuevo a balón parado, como eliminó el Leganés de Copa del Rey al Real Madrid, Zidane no le prestó mucha atención. "No me preocupa, firmaría que el rival nos meta un gol y que nosotros metamos tres o cuatro".

"Encajar un gol a los cinco minutos es una falta de concentración pero no estoy preocupado. Lo que me preocupa es si no hay una reacción. Hemos controlado muy bien el partido y al final conseguimos una buena victoria", dijo.

Zidane aseguró que disfrutan de un momento en el que las cosas les salen porque las hacen bien, tienen "confianza" y desean más. "Cada uno de nosotros estamos dando más en el campo y eso al final, la suma de cada uno, hace que consigamos buenos partidos".

"Han cambiado las cosas solo creyendo en lo que estamos haciendo. No pasa nada cuando el rival te mete un gol. El año pasado hicimos goles en el último minuto muchas veces, hay que aceptar como es el fútbol, ahora estamos en un momento bueno y hay que seguir peleando para extender la buena racha. Hay que descansar bien porque jugamos el sábado a las 16:15 y tenemos poco tiempo para recuperar pero es lo que hay".