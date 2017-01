La Gimnástica no tiene techo

En el fútbol se puede ganar de muchas maneras, y todas son válidas siempre que se crea en ellas. De lo que se trata es de saber adaptarse a las circunstancias y poseer el suficiente discernimiento para aplicar las modificaciones necesarias con inteligencia. La Gimnástica supo entender desde el principio el partido que debía hacer y por eso consiguió el triunfo ante el filial racinguista. Conocía la fortaleza de su rival, sus puntos fuertes y supo atender a su buen momento de forma. Contaba además con la experiencia necesaria para no precipitarse y saber aguardar hasta entender, con el paso de los minutos, qué clase de juego iba a ser el más adecuado para salir adelante.

ficha 1 Gimnástica Puras, Fer, Fermín (Camus, 72), Nacho, Mario, Luis Alberto, Vitienes, Del Prado, Primo, Gerardo (Briz, 85) y Montiel (Héctor, 64).

0 Racing B Viorel, Adrián, Puras (Cárcoba, 83), Javi, Camus, Josemi, Pau, Unai, Mario, Prada y Badiola (Goñi, 61). gol 1-0 minuto 20, Primo. árbitro León Lavín. Amonestó al local Primo. Por parte visitante, a Unai. incidencias Unos 900 espectadores en El Malecón.

José ‘Chiri’ Gómez Romaña, Entrenador de la Gimnástica «Hemos sido un equipo compacto y con ocasiones» José Gómez Romaña ‘Chili’, entrenador de la Gimnástica, tenía claro tras la victoria que sobre el campo fueron « un equipo muy compacto y con ocasiones para cerrar el marcador aunque no lo hemos conseguido». «Luego, al final siempre sufres un poco porque con 1-0 cualquier jugada te puede fastidiar», afirmó. El Racing B, aseguró, «va a hacer muchos puntos en esta segunda vuelta», ya que «va cogiendo el pulso a la categoría».

El líder, que ha salido fortalecido esta jornada, era consciente de que estaba ante una de las oportunidades de la temporada. Derrotar al Racing B, además de lo que supone en sí mismo en cuanto a los números, es un golpe a la moral del rival, al que se ha logrado vencer en los dos compromisos de la temporada. Un oponente que, por otro lado, en poco se parece al de las primeras jornadas, aquel equipo que se hallaba en plena adolescencia futbolística y que todavía estaba tratando de encontrarse. Ahora, los chicos que dirige José Moratón, parecen un grupo distinto, más firme en sus convicciones y sin duda candidato a disputar la fase de ascenso.

José Moratón, Entrenador del Racing B «Tras el gol nos ha costado enlazar nuestro juego» Tras el partido, el entrenador verdiblanco José Moratón tenía muy claro lo que le había costado el partido a sus pupilos: «Algunos errores que hemos tenidos nos han penalizado porque ellos tienen mucha calidad arriba y después del gol nos ha costado mucho enlazar nuestro juego, que es tener la pelota». Además, añadió: «La evolución de los chavales es buena y se está viendo un cambio bastante grande».

El triunfo de los gimnásticos responde a diversas razones. Ganó por capacidad y por constancia, pero esta vez no dependió de la buena estrella de sus individualidades. En esta ocasión la pieza clave no fue la actuación personal de un centrocampista en buena forma o un delantero inspirado, sino al esfuerzo colectivo, esa fe que los jugadores han depositado en sí mismos y en el trabajo de su entrenador, que hace que nadie se deje un gramo de aliento en el pecho. Más allá de que vencieran por un gol de Primo en la primera parte, que desperdiciaran ocasiones de haber logrado una ventaja mayor o que en la segunda parte ingresase en el césped Héctor, de quien no se supo que no estaba suspendido hasta el mismo día del partido, lo que cuenta es algo que va más allá de la anécdota y trasciende el resultado, la sensación que se desprende de un equipo que ha sabido crecer jornada tras jornada.

Chiri ha conseguido impregnar a sus jugadores una identidad. La Gimnástica podrá o no ganar la Liga, podrá ascender o seguir en Tercera, pero se trata de un equipo serio.

Los blanquiazules tuvieron la paciencia suficiente para aguantar las iniciales embestidas de un rival que, lejos de acobardarse, salió al campo dispuesto a ganarle al líder en casa, pero que se fue desdibujando en ataque a consecuencia de la presión y la disciplina táctica de los locales, que comandados en el centro del campo por Luis Alberto y Chus del Prado, dificultaron el juego de creación de la medular santanderina.

Primo logró marcar en la primera opción de que dispuso y su equipo fue capaz de aguantar el resultado hasta el descanso, a pesar de que el Racing B estuvo a punto de lograr el tanto del empate en los últimos lances previos al descanso. En la segunda mitad la historia fue otra muy distinta, en la que los torrelaveguenses adelantaron líneas y encerraron a su rival en su parcela del campo, obligándolos a recurrir al contragolpe y a las jugadas a balón parado como recursos ofensivos. Pudo haber más goles, por supuesto. A Primo, por ejemplo, le sacó un defensa el balón de la línea y Briz, que entró al final, estuvo a nada de marcar en su primer intento, aunque finalmente el resultado permaneció como estaba.