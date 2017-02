El césped del Malecón, el peor enemigo de la Gimnástica

El mal estado del césped de El Malecón fue uno de los protagonistas en el partido del domingo entre Gimnástica y Meruelo. La pasada semana, en un intento por mejorarlo, se añadió arena al terreno de juegos, lo que lejos de mejorarlo lo empeoró. Es más, ni siquiera ha sido posible regarlo, ya que los aspersores no funcionan desde hace una semana. El aviso está dado, según la Gimnástica, pero todavía no se han efectuado las reparaciones.

El interrogante que flota en el ambiente es claro: ¿Qué sucede con El Malecón? Encontrar respuestas es, en cambio, más complicado. Esta temporada, la primera plantilla blanquiazul sólo entrena en su campo los jueves y los sábados por la mañana en la sesión antes del partido, mientras que el resto de la semana lo hace en el Complejo Municipal Óscar Freire para intentar preservar la hierba. Se entrena poco para cuidarlo, pero lo que no se está realizando son los trabajos para recuperar el césped.

La Gimnástica ya ha acudido varias veces en busca de ayuda tanto a Jesús Sánchez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrelavega, como a Maite González, la encargada del Serca. Sánchez, por su parte, remite a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, dependiente de la Consejería de la que es titular Ramón Ruiz, ya que el Consistorio todavía no ha recepcionado El Malecón: "Si el riego no funciona no es culpa del Ayuntamiento. Tienen que decírselo a la Sociedad Regional. A mí no me han dicho nada del césped en ningún momento", señala el edil.

Serca, por su parte, no ofrece explicaciones. Su responsable, Maite González, rehusó contestar a pregunta de El Diario Montañés: "Es parte de nuestra política", asegura. El miedo que tienen en la Gimnástica es que el estado del campo, que hasta el momento siempre ha jugado a su favor, se convierta ahora en un problema. Además, se acercan fechas en las que el campo debería presentar su mejor imagen ya que se encara la recta final de la competición y la fase de ascenso a Segunda B. El estado del césped puede repercutir en el equipo.

Por el momento, esta semana el primer equipo blanquiazul se ejercitará en El Malecón 2 "ya que teníamos sobrecargado el campo de la Sniace", según explicó este lunes el edil Jesús Sánchez. Las nuevas instalaciones no están todavía inauguradas y es posible que lo hagan a lo largo de esta semana o la próxima pero no hay problema para que la cantera blanquiazul y el equipo dirigido por Chiri lleven a cabo sus sesiones de entrenamiento en las instalaciones recién reformadas.

El inglés Balarabe no ficha

En el ámbito deportivo, el delantero inglés de origen nigeriano Sadik Balarabe que estaba a prueba, no ha cubierto las expectativas y no seguirá entrenando en el equipo blanquiazul. El punta llegó para probar la semana pasada ya que se encontraba sin equipo después de jugar en Portugal. Al final, Carlos Bolado ‘Chalana’, secretario técnico blanquiazul, ha descartado al jugador, una decisión consensuada con el cuerpo técnico, por no ser el delantero de referencia que buscaba la Gimnástica.