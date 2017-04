Bustamante dimite y convoca elecciones

El presidente de la Gimnástica Tomás Bustamante y su junta directiva presentaron este jueves la dimisión como primer requisito para que se adelante el proceso electoral a la presidencia del club. Se abre así un proceso electoral cuyo calendario también quedó aprobado por unanimidad entre los 81 socios de los 784 que tienen derecho a voto en la entidad. La fecha prevista para las elecciones será el 25 de mayo en el caso de que haya más de una candidatura. Sin embargo, si sólo se presenta una alternativa los comicios se adelantarán al día 11 de mayo. En este último caso, la opción sería nombrada tras la resolución de las impugnaciones como nueva junta directiva de la entidad gimnástica para los próximos cuatro años. El propio Bustamante anunció este jueves que él capitaneará una candidatura.

Durante la asamblea extraordinaria –celebrada en la Cámara de Comercio– y tras la dimisión se constituyó la junta gestora, que será la misma que la directiva saliente al completo junto con dos socios más.Dicha junta asumirá el funcionamiento del club, pero sólo en los actos necesarios e imprescindibles para el mantenimiento de las actividades normales de la entidad hasta la proclamación del nuevo presidente.

El anuncio con el que Bustamante abrió el acto sirvió para conocer de primera mano las intenciones del máximo mandatario del club y de sus compañeros de viaje de no agotar su mandato, que expiraba en octubre de 2018.

El que ha sido presidente hasta este jueves aseguró ante sus socios que la decisión de adelantar las elecciones viene precedida por la imposición del empresario que –como ya contó este periódico– respaldará el proyecto del propio Bustamante si sale reelegido cuatro años más.

Uno de los primeros mensajes del último presidente fue de tranquilidad. "Todos los jugadores están al día de cobro de sus mensualidades y los dos últimos meses de esta temporada lo haremos con el dinero que se obtengan de la taquillas en los encuentros de fase de ascenso".

"Los importantes proyectos en los que estamos trabajando han hecho recomendable este adelanto de las elecciones, puesto que lo que nosotros hemos buscado no es un dinero al club; la ayuda es más por acercamiento personal, por favor a la Gimnástica como institución y apara ello nos es imprescindible tener como mínimo dos años de mandato", indicó Bustamante, quien también se dirigió a los socios valorando el futuro. "Lo mismo que hemos hecho esta vez haremos si volvemos a ser elegidos a los dos años de legislatura. Si esto ocurre, volveremos a poner el cargo a vuestra disposición para que vosotros decidáis si seguimos o no. Porque nuestro objetivo no es perpetuarnos en el cargo", aseveró.

Los cálculos –añadió– son que "en dos años el club puede estar saneado". Además recalcó que "el 30 de junio la deuda se habrá rebajado en unos 230.000 euros. Actualmente está en torno a unos 850.000 euros".

Asimismo, Bustamante anunció que buscará los avales para presentar a las elecciones, el 10% del numero de socios, o lo que es lo mismo, 78 firmas.