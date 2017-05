"Quien diga que es fácil, se equivoca"

El delantero Óscar Briz ha marcado en todas las fases de ascenso que ha jugado. Como dato es tranquilizador, al menos en la ribera del Besaya. El máximo goleador del equipo –con quince tantos– lo tiene muy claro. Después de esta eliminatoria no hay más: "Se sube ya", pero siempre con cautela ya que es consciente de que enfrente está el Atlético B, un hueso que va a costar roer. Esta es su quinta fase de ascenso, ya que tras jugar cuatro con el Cayón vive su primera experiencia como blanquiazul. Fácil no ha sido ninguna. "No es lo mismo quedar cuarto que ganar la Liga, ya que en el primer cruce tienes delante a un campeón".

Confirmados los horarios de los partidos del Trope, Laredo y Cayón Laredo, Cayón y Tropezón ya ultiman los detalles de sus partidos. El que primero romperá el hielo en la fase de ascenso será el Laredo. El equipo pejino jugará el sábado, a partir de las 18.30 horas, en San Lorenzo. En la villa costera no han tardado en ponerse manos a la obra y ya están a la venta las entradas para su duelo con los zaragozanos del Utebo. El Charles ha optado por poner un precio único de diez euros en venta anticipada y de doce en taquilla para los aficionados y de cinco euros para los socios. El equipo de José Gómez contará con la ventaja de jugar su primer encuentro como local y busca el apoyo de la grada para allanar con un buen resultado el pase a segunda ronda. El Cayón, por su parte, recibe en el Fernando Astobiza el domingo, a las 12.00 horas, al Rápido de Bouzas. Al igual que los pejinos, en Sarón optan por un precio único de doce euros para el público en general, mientras que los socios abonarán cinco euros y las peñas o grupos pagarán diez euros para disfrutar de una sesión matinal de fútbol. Rumbo a Tenerife El único que deberá tomar rumbo a tierras lejanas será el Tropezón. Los taniegos tendrán que coger el avión y viajar hasta Tenerife para enfrentarse al Ibarra el próximo domingo, a las 11.00 horas, en Canarias –12.00 horas en la península–. El cuadro de Santa Ana está preparando el desplazamiento, ya que la expedición formada por la plantilla, cuerpo técnico encabezado por Geli, y miembros de la directiva pondrá rumbo a las Islas Canarias este sábado.

El cuadro colchonero llega con un aura de talento y juventud que agranda su figura, "es el filial de un equipo europeo de la capital del España. El que diga que está fácil se equivoca", asegura el de Vega de Villafufre. Briz augura "una eliminatoria igualada", que se desnivelará a favor del que "menos errores cometa y el que más acierto tenga". En los play off los errores se pagan caro y "te condenan", así que la hoja de ruta está clara: siempre atentos y a evitar cualquier despiste por pequeño que sea.

A favor de los blanquiazules, y más frente a un equipo con una media de edad de 20 años, el manejo de la presión puede ser la clave para desnivelar la eliminatoria. "En el vestuario todos hemos jugado alguna fase de ascenso y eso es un valor añadido. En anteriores play off, sí es cierto que ves a algún compañero que le puede un poco la situación, pero este año en la Gimnástica no va a pasar", comenta. Después de que la fortuna tirase los dados en el sorteo y les tocase un filial, ya sólo queda buscar los puntos débiles e intentar navegar con la corriente a favor. Convertir El Malecón en una olla a presión no es una mala opción. "Este año se percibe que la gente está animada y el Atlético igual llama más que otro equipo".

Al delantero tampoco le asusta jugar el primer partido en casa, "para mí es indiferente. En el Cayón siempre jugábamos en casa y si sacas un buen resultado la presión la tienen ellos"

Llamada a la afición

Para la primera batalla blanquiazul, desde la Gimnástica convocan a la afición "un apoyo imprescindible para sumar una victoria clave en la fase de ascenso". Para llenar de ambiente El Malecón, los socios podrán comprar tres entradas por 20 euros para que pueda vivir un día tan importante entre amigos.

En caso de que prefieran retirar una sola entrada, los abonados que lo hagan de forma anticipada pagarán cinco euros, mientras que para los no socios serán quince euros en tribuna y diez en el resto del campo. Estos pases anticipados se podrán recoger el miércoles, jueves y viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y el sábado de 10.30 a 13.30, en las oficinas del club. Para los que prefieran comprar la entrada el domingo, el precio para los socios es de siete euros y para los no socios 17 euros en tribuna y doce en el resto.

Para el partido de vuelta se está organizando un desplazamiento en autobuses para todos aquellos que quieran viajar a Madrid y acompañar al equipo al Cerro del Espino.