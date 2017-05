La Gimnástica pide a sus aficionados "un último esfuerzo" para llenar El Malecón

El del domingo ante el Atlético de Madrid B será uno de los partidos más trascendentales que la Gimnástica juegue en el nuevo Malecón en los últimos años. No será definitivo –restarán otros 90 minutos en el campo del Cerro del Espino–, pero en el campo blanquiazul, a partir de las 18.00 horas, empezará a gestarse el ser o no ser del equipo de Torrelavega en Segunda División B. Y por ese motivo la Gimnástica pide un último esfuerzo a su afición. El club quiere que el estadio presente una entrada aún mejor que el día de la inauguración frente al Guijuelo, cuando unas 5.300 personas animaron desde la grada y empujaron al equipo, aunque no se llegó a conseguir la victoria.

El presidente del club blanquiazul, Tomás Bustamante, recuerda que desde la junta directiva se ha buscado durante toda la Liga incentivar la presencia de muchos aficionados en las gradas de El Malecón. "Queremos agradecer el apoyo recibido y creemos que este es el momento que hemos estado buscando toda la temporada. Hay que hacer un último esfuerzo", pide Bustamante a la afición de la ribera del Besaya, que confía que el estadio registre una buena entrada, "la mejor de la historia".

Parte de la tribuna general de El Malecón se reservará para los aficionados que vengan de Madrid. De momento no han podido adelantar cuántos visitarán El Malecón, aunque en unas primeras conversaciones desde el club madrileño creen que podrán llenar un autobús, más los que podrían venir por su cuenta. Tampoco se sabe todavía el número de aficionados que se desplazarán de Torrelavega a Madrid la semana que viene. Obviamente dependerá en gran medida del resultado del primer partido.

Desde la Gimnástica creen que es el momento de que todos los aficionados al fútbol de la comarca y de Torrelavega se unan para llevar al equipo "en volandas" contra el Atlético de Madrid B y buscar el ascenso a Segunda División B. El secretario técnico de la entidad blanquiazul, Carlos Bolado ‘Chalana’, reconoce que al principio de temporada el objetivo era meterse en la fase de ascenso, pero con trabajo se ha conseguido el campeonato. "Hemos ido poco a poco, porque no queríamos vender nada que no pudiéramos alcanzar", señala.

‘Chalana’ asegura que este éxito de la Gimnástica empezó a trabajarse en junio del año pasado. "Este momento ha sido motivado por una plantilla que se ha elaborado muy minuciosamente para poder dar alegrías a esta afición. Por eso hago un llamamiento a todos los socios y a todos los aficionados para que el domingo apoyen a los jugadores".

"No te puedes confiar ante ninguno"

Para el secretario técnico, el Atlético de Madrid B no es ni más difícil ni más fácil que los otros rivales que podían tocar, como Olimpic de Xátiva o Cacereño. "No te puedes confiar ante ninguno, daba igual el que nos tocara", asevera.

Por otro lado, la afición de la Gimnástica quiere que la primera plantilla del club blanquiazul se sienta querida y respaldada en este decisivo encuentro, que podría allanar mucho el de vuelta. Ante eso, los aficionados quieren mostrar a jugadores y cuerpo técnico que existe confianza ciega en ellos.

Para ello, las peñas han planeado una quedada. La cita será a las 15.00 horas en la Plaza Roja de la ciudad y el objetivo es que sean muchos los aficionados que acudan a esta llamada, desde donde saldrán para recibir a sus jugadores en las puertas de El Malecón, donde a partir de las 16.30 horas se celebrará un concierto, con un grupo aún por determinar.