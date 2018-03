Jornada 27 Gil Manzano, un árbitro experimentado en la alta tensión El pacense dirigió el duelo en el que Arda lanzó una bota a su asistente, una semifinal copera entre ambos y esta campaña otros agitados como Espanyol-Barcelona, el derbi sevillano o la victoria copera del Leganés en el Bernabéu GONZALO BARQUILLA Sábado, 3 marzo 2018, 08:22

El colegiado extremeño Jesús Gil Manzano será el encargado de dirigir uno de los partidos más importantes en el devenir del campeonato nacional de Liga, el Barcelona-Atlético de Madrid de este domingo. Un choque vibrante, que mide a los dos principales candidatos a levantar el título de y que exigirá la máxima imparcialidad en el criterio del árbitro. La afición azulgrana tratará de presionar y ser uno más en su casa. Una victoria ante los colchoneros supondría, con casi total seguridad, más que un paso en su camino hacia su 25º trofeo doméstico.

Gil Manzano, original de Don Benito (Badajoz), es un árbitro granado en contiendas de alta tensión. Este colegiado de 34 años, embajador contra la violencia en los campos de fútbol en una campaña lanzada por la Federación Extremeña para frenar los comportamientos agresivos, ha dirigido este curso encuentros donde la hostilidad se disparó y donde trató de calmar los ánimos, aunque no siempre dejando satisfecho a todo el mundo. Bajo su tutela han quedado 12 partidos de esta Liga y tres de Copa del Rey, entre los que destacan; el Real Madrid-Málaga, que acabó con 3-2 a favor local y donde los malacitanos reclamaron un gol legal; el derbi sevillano entre Sevilla y Betis, que acabó con la victoria verdiblanca por 3-5 en el debut de Montella; el derbi de la ciudad condal entre Espanyol y Barcelona, donde Gerard Piqué no fue sancionado tras mandar silencio a la grada; o el declive copero del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Leganés.

Colegiado récord en España

Gil Manzano, árbitro récord del fútbol español ya que con 28 años ascendió a Primera y en 2014 logró ser internacional, también ha dirigido durante esta campaña partidos de competiciones europeas como el Anderletch-Celtic y el Benfica-Basilea de Liga de Campeones, además del Lazio-Niza o Atalanta-Dortmund de la Europa League. Un árbitro práctico, que dialoga en su medida, y que no se arruga en el cara a cara ante los jugadores.

A pesar de su recorrido, el extremeño también ha sido protagonista en alguna ocasión por desatar la polémica con algunas de sus decisiones. En la temporada 2014/2015, Arda Turan, indiscutible con Simeone en el Atlético antes de su triste paso por Barcelona, lanzó una bota contra el asistente de Gil Manzano durante la vuelta de los cuartos de final de Copa. El colegiado, que no llegó a ver en directo la acción y tampoco su asistente al estar centrados en el juego, recogió la acción como «una señal de disconformidad» y el turco sólo fue sancionado con una tarjeta amarilla. Fue muy criticada su acción, ante la incredulidad de propios y extraños, aunque Arda reconoció posteriormente su mal comportamiento. Ser árbitro no es tarea fácil, pero mucho menos cuando hay títulos en juego. Este duelo no lo es como tal, aunque para muchos puede dejar la Liga 17-18 sentenciada.

La pasada temporada dirigió el partido de vuelta de la semifinal de Copa ante el Atlético, que finalizó con 1-1 haciendo bueno para los azulgrana el 1-2 del Vicente Calderón, el extremeño expulsó a Luis Suárez, que por tanto no pudo disputar la final ante el Alavés. Curiosamente con Gil Manzano el Barça nunca ha ganado fuera de casa (dos empates y tres derrotas, una de ellas con doble amarilla a Neymar) si bien logró ganar en aquel mencionado encuentro de Copa, tristemente recordado por el lanzamiento de bota