Las bandas sonoras del Mundial

El maestro Ennio Morricone, la voz versátil de Plácido Domingo, la increíble en todos los sentidos 'rock star' italiana Giana Nannini, el cantante de rock y soul Daryl Hall, también Shakira… son algunos de los nombres que aparecen en las bandas sonoras de los Mundiales de Fútbol. ¿Se acuerdan de cuál era la canción del Campeonato del Mundo de España en 1982? El título era de lo más original. Se llamaba 'El Mundial', y la cantaba Plácido Domingo. Empieza así: «El sol ilumina el estadio, España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo y ondean banderas inquietas, se van ocupando las gradas, se escuchan alegren canciones y así la gente encantada aplaude siempre a los mejores, el Mundiaaaal…». Cuatro años antes, otro ilustre, había puesto la música de Argentina 1978: el genio Ennio Morricone. Con la Sinfónica Municipal de Buenos Aires, el director de orquesta italiano, autor de algunas de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, puso música a aquella inolvidable 'Marcha del Mundial'.

Las oficiales de este año son las interpretadas por Polina Gagarina, Egor Creed y DJ Smash, lo más parecida a una canción de Eurovisión de cualquier año y de cualquier país. Y suena también otra como es el 'Live it up' cantada por Nicky Jam, Will Smith y Era Isterefi. Jason de Rulo y Maluma han preparado también una canción no oficial que se llama 'Colors'. En 2014 quienes firmaron el tema más escuchado durante un mes en Brasil fueron Jennifer López, Claudia Leitte y un 'reputado' como Pitbull. El tema se denominó 'We are one (Olé, Olá)' y empezaba lógicamente a ritmo de samba y batucada, la que no practicó la selección anfitriona con su enorme batacazo. Shakira también realizó una canción junto a Carlinhos Brown, que se tituló 'Dare (La, la, la)'. Pero con la que más triunfó la pareja de Gerard Piqué fue, sin duda, con la que no dejó de escucharse en Sudáfrica, el famoso Waka Waka (This time for Africa, Esto es África). «Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas… ahora vamos por todo, te acompaña la suerte…». La oficial del Mundial de Alemania en 2006 llevó el sello de Il Divo y Tony Braxton. 'The time of our lives', se llamó. En Corea del Sur-Japón 2002, los protagonistas fueron Brown Eyes y Lena Park. Y en Francia 1998, sobresalió otro 'hitazo', 'La Copa de la vida' de Ricky Martin, aunque también tuvieron el gusto de dar protagonismo a un tema de Youssou N'Dour. La canción del Mundial de 1994 en Estados Unidos se llamó 'Gloryland', de Daryl Hall and Sounds of Blackness, una banda sonora en la que aparecían el 'We are the champios' de Queen, el 'New stars' de Tears for fears, el 'This is the moment' de The Moody Blues, el 'Blow by blow' de Fleetwood Mac, el 'Blaze of glory' de Jon Bon Jovi, 'The Best' de Tina Turner, 'Rock´n Roll 94' de Gary Glitter, 'Celebration' de Kool & The Gang, 'No pain, no gain' de Scorpions, 'Luz, amor y vida' de Santana y hasta una versión del 'You'll never walk alone'. Casi nada al aparato ¿verdad?

El Mundial de Italia de 1990 apostó por la elegancia y reservó su pegadiza canción a la voz desgarrada de la gran Gianna Nannini -la de la recordada canción 'Bello e impossibile y hermana del ex piloto de Fórmula 1 Alessandro Nannini- junto al cantautor Edoardo Benato. El tema se llamó Un'estate italiana (Un verano italiano) y estaba compuesto por Giorgio Moroder. Es considerada como la mejor canción de la historia de los mundiales. Cuatro años antes, en México, decidieron que el artista Juan Carlos Abara cantara 'México 86, el mundo unido por un balón'. Y Chile 1962, por ejemplo, fue a ritmo del incipiente rock de The Ramblers. 'El rock del Mundial' se llamó un tema que invita a mover la cadera. Si pueden escucharla, no se la pierdan: «Aunque sea en la derrota, bailaremos rock and roll».