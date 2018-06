Kane deshace la sorpresa

Inglaterra casi pisa un charco. Cuando se mascaba otra sorpresa, ha aparecido el brillo de Kane, su rutilante estrella, para doblegar a una Túnez sorprendente, que ha sufrido al principio y se ha acomodado después. Inglaterra gana, sí, pero es una selección joven que parece lejos de estar a la altura de su prestigio. Es un combinado con más heráldica que presente. Ha sido un inicio decente para los 'pross', pero no despeja incógnitas sobre su auténtica envergadura. Le vale para seguir a Bélgica, que ha ganado antes, pero no para graduar el verdadero nivel del fútbol británico.

La salida inglesa ha sido fulgurante: han bastado unos compases para que Inglaterra desfigurara a una Túnez quebradiza, demasiado endeble para centellas como Sterling y Lingard, sobre todo, para Kane. El capitán inglés se ha encontrado con un balón asequible en el área pequeña y no ha chutado: ha fusilado a Hassen, que ha vivido un estreno tan fugaz como tiznado. Y es que el joven meta tunecino, madurado en el fútbol francés y de solo 22 años, se ha retirado poco después gimoteante, tras vivir un calvario. En quince minutos le han tirado por aquí y por allá, lo han probado por todos lados, ha recibido un gol y se ha ido, además, lesionado. No ha vivido un estreno, sino un suplicio.

1 Túnez Mouez Hassen (Farouk Ben Mustapha 15) - Yassin Meriah, Syam Ben Youssef, Dylan Bronn, Ali Maaloul - Ellyes Skhiri, Anice Badri - Ferjani Sassi, Fakhreddine Ben Youssef, Wahbi Khazri (cap) (Saber Khalifa 85), Naim Sliti (Mohamed Amine Ben Amor 74). Seleccionador: Nabil Maaloul. 2 Inglaterra Jordan Pickford - Kieran Trippier, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Ashley Young - Jesse Lingard (Eric Dier 90+3), Jordan Henderson, Dele Alli (Ruben Loftus-Cheek 80) - Raheem Sterling (Marcus Rashford 68), Harry Kane (cap). Seleccionador: Gareth Southgate. Goles : Kane ('11, '90+1) y Sassi ('35, de penalti) árbitro : Wilmar Roldan (COL). Amonestó a Walker ('33) asistencia : Volvogrado Arena (Volgogrado). 41.064 espectadores

Así, transcurridos veinte minutos, Pickford, el portero del Everton, no había tocado bola. Y es que Inglaterra estaba a sus anchas, a la selección africana le quemaba el balón e Inglaterra era un martillo. Hasta entonces Túnez no jugaba: sufría. Tan plácidos estaban los isleños que se han permitido el lujo de desperdiciar goles cantados, en especial de Lingard,que las ha tenido de todos los colores, pero no ha atinado ante Hassen, primero, ni ante Mustapha, el portero que ha salido después.

Tras una media hora movida, de fútbol vibrante y entusiasta, Inglaterra ha perdido empuje, diluidos los voltios del principio. Los de Southgate, incluso, han lamentado haber perdonado la vida a Túnez, que ha empezado a llegar y se ha econtrado, para su propio asombro, con un penalti. Ha sido un manotazo de Walker a Ben Youssef, una acción controvertida que el árbitro de Gambia Gassama no ha querido ni corroborar con la ayuda del VAR: pena máxima y gol de Sassi.

El empate ha llevado la dicha a Túnez y ha dejado boquiabierta a una Inglaterra con más fútbol, pero no más aguijón, que había perdonado antes y ha seguido perdonando después, con un balón al palo de Lingard, el habilidoso medio del United, que ha tenido más presencia que acierto. Ha acabado así una primera mitad divertida, grata, de mucho revuelo y poca pausa, que ha dejado contento al espectador, henchida a Túnez y pasmada a una Inglaterra que había hecho méritos para sentenciar y se ha ido a vestuarios con la necesidad de volver a remar.

Otra selección histórica con problemas

No hay mejor sustento que el gol. A Túnez le ha sentado de fábula y ha salido con la convicción que le ha faltado en el arranque del primer acto. Ya no era el mismo equipo: tenía el fermento de la fe. Le han ayudado unos buenos minutos de Khazri ante una conjunto, el de Southagate, que estaba jugando a latigazos. Tenía más velocidad que juego. Así, el combinado africano ha empezado a vivir con una comodidad inesperada. Inglaterra se estaba diluyendo por el centro, donde tiene un problema por la falta de jugadores de peso. Ahí echa en falta a un líder, una insuficiencia que se verá todavía más ante rivales de mayor rango.

Los minutos han ido pasando y la sorpresa, otra más, ha empezado a mascarse: otra selección histórica con problemas en su estreno. Inglaterra tenía el balón, pero le faltaba el sol de antes. Ya no tenía la claridad del primer tiempo. El partido quemaba minutos, las ocasiones no aparecían y a la hinchada inglesa se le ha empezado a avinagrar el gesto. Momento de dudas, agigantadas, además, por la fatiga. Un brebaje fatal para Inglaterra, más luz para Túnez, que no atacaba, pero estaba viendo el final cerca y no iba perdiendo. Quién se lo iba a decir después del comienzo.

Sin revulsivo a la vista, es lo que tiene esta Inglaterra con más futuro que estrellas, el partido se ha ido anquilosando, se ha aquietado mucho más que hasta entonces, y ha llegado a la embocadura casi hecho una balsa, con una Inglaterra que no podía y una Túnez que se conformaba.

Y cuando todo apuntaba a empate, ha aparecido el mejor de los ingleses, Kane. Un cabezazo suyo en el descuento ha fulminado a una Túnez que ya se frotaba las manos y ha echado por tierra un ejercicio suyo más que apañado en defensa. Inglaterra, que se veía con el bolsillo vacío, se ha encontrado con un botín que ya no esperaba y sigue los pasos de Bélgica. Un duelo que venía con susto acaba en sonrisa para ella, pero necesita más para poder codearse con las grandes favoritas.