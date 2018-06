Hierro: «El equipo nunca ha dejado de creer»

Nada más terminar el encuentro, Fernando Hierro ha aplaudido la entrega de su equipo, su entrega, su capacidad para no echarse al suelo tras recibir una diana a las primeras de cambio. Ha demostrado La Roja que lo sucedido en los últimos días no les ha afectado de manera negativa, que son profesionales y viven por y para lograr la segunda estrella. El aplauso del malagueño, en las cámaras de Telecinco, ha sido mayúsculo. «El equipo ha peleado, no ha dejado de creer en el partido, pese a lo que ha pasado», ha subrayado el entrenador. Y se ha detenido en Diego Costa, bigoleador, muestra de entrega. «Ha estado muy bien, pero todos en general. Estoy contento», ha reflexionado Hierro.

Por su parte, Diego Costa ha calificado el partido de «raro», pero ha subrayado el hambre de España para ganar. «Nosotros hemos querido la victoria más». Sobre la borrasca de las últimas horas, la salida de Lopetegui y la entrada de Hierro, se ha limitado a decir que los jugadores son profesionales y solo piensan en el césped. «En el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero nosotros tenemos que salir al campo y jugar por nuestra familia, nuestra afición, por ellos».

En la misma línea se ha expresado Isco. «El equipo ha sabido sobreponerse a dos batacazos. Hemos recibido un gol muy temprano y otro cuando mejor lo estábamos haciendo. En la segunda parte hemos salido arrollando, nos hemos puesto por delante y al final una jugada aislada a balón parado nos ha costado el empate», ha resumido el madridista, que ha continuado asegurando que el empate les deja «una sensación agridulce». «Acabamos de empezar y nos tenemos que ir con buenas sensaciones», ha añadido.

Sobre el terremoto sufrido por La Roja en la previa del Mundial con la salida de Lopetegui, el malagueño ha reconocido que «hemos pasado momentos extradeportivamente difíciles» y ha apuntado la necesidad de pasar página: «Tenemos que tener la cabeza puesta en el Mundial, olvidarnos de lo que ha pasado y focalizarnos en el próximo partido, que tenemos que ganar sí o sí. Esto es un Mundial y tenemos que centrarnos en lo deportivo».