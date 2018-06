Hierro: «Se verá a la España de siempre» 01:34 Fernando Hierro, en rueda de prensa. / Afp El nuevo seleccionador recuerda su «confianza plena en los chicos y en la idea de trabajo que se lleva haciendo los últimos años». RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Sochi Jueves, 14 junio 2018, 20:00

Fernando Hierro afrontó su segunda rueda de prensa 24 horas y 30 minutos después de la primera en la Academia Krasnodar. El malagueño, más cómodo que el día anterior pero deseoso de salir al entrenamiento, se mojó los labios moviendo la lengua antes de hablar. Esta vez su compañero, entonces el presidente Luis Rubiales, acaparó más atención que él. Participó en tres ocasiones, en la que recordó los argumentos usados el miércoles: tocará el equipo lo menos posible ya que el trabajo hecho por Julen Lopetegui y sus ayudantes era muy bueno» durante estos dos años y especialmente en las últimas semanas. «La premura es la premura. Se va a respetar el trabajo realizado todo este tiempo. Sabemos que Portugal tiene un gran equipo, son los campeones de Europa. Llegamos perfectamente preparados y eso es lo más importante. Hay confianza plena en los chicos y en la idea de trabajo que se lleva haciendo los últimos años», explicó.

Hierro quiso quitar hierro al primer partido, que históricamente ha influido en el desarrollo del torneo para España (con la que Hierro estuvo en cuatro fases finales entre 1990 y 2002) y Portugal... si bien ambos alcanzaron finales tras caer en un estreno (La Roja en 2010 y los lusos en la Euro 2004). «Tenemos tres grandes finales. La primera es la de mañana y luego dos más. A partir de ahí, lo que nos ganemos en el campo. Tenemos que entender que esto es un Mundial y hay que disfrutarlo. Somos unos privilegiados de estar aquí. Los jugadores tienen que dar pasión y disfrutar. Que no tengamos duda que hemos dado el 100% de nosotros mismos. A partir de ahí, hasta dónde podamos llegar».

Sin dudar de «virtudes y conceptos»

Hierro no ocultó que la cita llega a contrarreloj para él y su equipo de trabajo (Julián Calero, Juan Carlos Martínez y Carlos Marchena), que ya completó la sesión en el césped de Sochi. «Es verdad que hay muy poco tiempo. El bruto está y tenemos claro lo que queremos. Eso no va a cambiar. Se verá la España de siempre, la que quiere ser protagonista. No vamos a dudar de nuestras virtudes y nuestros conceptos. Esta selección lleva mucho tiempo jugando bien al fútbol. Seguiremos haciendo lo mismo», dijo antes de irse a la carrera a la sesión. Allí se le vio sonreír más que ante los medios.