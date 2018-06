Isco: «Ahora tenemos una final» 02:47 Iscos, durante la sesión de esta mañana en Krasnodar. / Efe El malagueño destaca la personalidad que mostró la selección ante Portugal y la importancia vital del choque contra Irán JON AGIRIANO Enviado especial a Krasnodar Lunes, 18 junio 2018, 13:28

A Isco le tocó hoy su turno en la sala de prensa del Krasnodar Stadium. El internacional malagueño, uno de los destacados en el partido ante Portugal y, sin duda, uno de los futbolistas fundamentales para que La Roja pueda ofrecer su mejor versión en este Mundial, se mostró satisfecho del rendimiento de la selección en su debut. «Se vieron las sensaciones que tuvimos. Fue un partido bastante completo. Les dimos pocas opciones, salimos muy enchufados en la segunda parte y sólo una falta nos quitó la victoria», recordó. Estas buenas sensaciones, tan diferentes a las que han ofrecido equipos como Brasil, Alemania y Francia, no sirven todavía para que los jugadores españoles se vean más favoritos en el torneo. «Es pronto para hablar de eso. Aquí nadie regala nada y lo único que vale es dar el 200% en cada partido. Ahora tenemos uno muy importante que definirá nuestro futuro y tenemos que focalizarlo todo en hacerlo muy bien», advirtió el centrocampista del Real Madrid.

Como era de esperar, Isco insistió en el discurso que se ha impuesto estos días en la selección, conjurada para olvidar los traumas de la semana pasada y mirar hacia delante. «La ilusión que tiene el grupo es superior a todo lo que pueda pasar, estamos muy ilusionados. Un Mundial es cada cuatro años. Es muy difícil estar aquí. No nos ayuda estar lamentándonos. Tenemos que centrarnos en el fútbol que es lo importante. Ahora tenemos una final», recordó el malagueño, que se sintió «muy a gusto» en su debut en un gran torneo con la selección y valoró, sobre todo, la personalidad que mostró el equipo. «Demostramos mucho corazón, mucho orgullo, muchas ganas de hacer bien las cosas. Superamos las adversidades y seguimos unidos. Ni cuando encajamos en el minuto 3 y en el 44 nos rendimos. Tenemos muy claro a lo que hemos venido», dijo.

Isco repartió buenas palabras para Gerard Piqué, que se dispone a cumplir cien partidos con España, para De Gea -«uno de los mejores porteros del mundo», para Fernando Hierro -«un tío que sabe lo que hace»-, y también para Julen Lopetegui, cuya presencia en el banquillo blanco la próxima temporada ha sido, sin duda, una buena noticia para él. «Le conozco desde hace años. Cuando no he tenido protagonismo en mi equipo él me ha dado su confianza. Es un gran entrenador», aseguró.