El jefe de árbitros de la FIFA defiende el VAR como la mayor innovación del fútbol El presidente del Comité Arbitral de la FIFA, Pierluigi Collina, gesticula durante la rueda de prensa. / Reuters A unas horas del comienzo del Mundial, Pierluigi Collina y el director de árbitros, Massimo Busacca, explican que la nueva tecnología tendrá más de positivo que de negativo RAFAEL M. MAÑUECO Corresponsal. Moscú Martes, 12 junio 2018, 21:59

Los principales responsables de arbitraje de la FIFA hicieron este martes en Moscú una encendida defensa del videoarbitraje (VAR) como una «enorme herramienta de prevención». A unas horas del comienzo del Mundial de Fútbol Rusia 2018, el presidente del Comité Arbitral de la FIFA, Pierluigi Collina, y el director de árbitros, Massimo Busacca, explicaron que la nueva tecnología tendrá más de positivo que de negativo.

«La Copa Mundial es un momento único y se trata de disfrutar del fútbol, pero hay que respetar su imagen. Habrá tolerancia cero en faltas con agresión, todos tienen que respetar al adversario. La tecnología del VAR debe ser preventiva a cualquier conducta violenta, debemos anticiparnos a los problemas», declaró Collina en el centro de prensa del estadio Luzhnikí de Moscú. Explicó que «las 35 cámaras que va a haber detectarán cada comportamiento antideportivo. No se van a escapar».

«¿Queremos que se celebre un gol ilegal o queremos seguir adelante con un gol en fuera de juego? Lo que queremos es que el resultado sea justo y para eso hay que intervenir, para garantizar que el resultado (...) no se va afectado por un error humano», aseguró el presidente del Comité Arbitral. Según sus palabras, el VAR es como un seguro, un «paracaídas» para los árbitros. «Si podemos ofrecer un paracaídas que le salve la vida al árbitro, ¿por qué no? Hay árbitros que no están aquí porque cometieron un error importante en la temporada pasada. A lo mejor con el VAR estarían aquí ahora», señaló.

Collina anunció además que el público en los estadios podrá ver en la pantalla las decisiones del VAR. Según su opinión, «necesitamos concienciar a la gente de lo que ocurre en el terreno de juego. En la pantalla gigante se marcará 'no hay falta' o 'penalti' y cuando se reanude el juego se mostrará la jugada para que la gente vea la secuencia que ha llevado al árbitro a cambiar de parecer». A su juicio, «el VAR se percibe como el gran cambio habido en el fútbol» en los últimos tiempos.

A su derecha, Busacca explicó que en el Mundial de Brasil se perdió de promedio en cada partido 33 minutos, cuando el juego estuvo completamente detenido, y trató de tranquilizar al asegurar que «cada segundo que se pierda por utilizar el VAR se va a añadir al final, los 33 minutos que se pierden en un partido no se añaden, pero lo que se pierda con el VAR sí se va a añadir».

Al mismo tiempo, Busacca advirtió que «si hemos dicho sí al VAR en esta Copa del Mundo es porque creemos que estamos ya preparados para ello (...) pero no creo que sea perfecto, al principio habrá errores. La tecnología no resuelve el problema al cien por cien», puntualizó. El jefe de árbitros de la FIFA cree que «ante un vídeo, siempre tendremos a una persona que está haciendo una interpretación. No es una tecnología de línea de gol con una vibración. Se trata de una interpretación. Puede ser sí, puede ser no. Podemos discutir después el juego». Pero Busacca dijo estar seguro de que «los escándalos que recordamos del pasado no los veremos más». Durante la conferencia de prensa se anunció que el argentino Nestor Pitana arbitrará el partido inaugural del Mundial en Moscú entre la anfitriona Rusia y Arabia Saudí.