Lopetegui: «Ayer fue el día más triste de mi vida tras la muerte de mi madre» Lopetegui, con Florentino Pérez en su presentación como entrenador del Real Madrid. / Reuters El exseleccionador recuerda a Rubiales que «lealtad es decir la verdad» y Florentino dice que el «orgullo» del presidente de la Federación evitó una ruptura amistosa ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 14 junio 2018, 20:34

«Ayer fue el día más triste de mi vida tras el fallecimiento de mi madre». Así se ha referido Julen Lopetegui por primera vez a su destitución como seleccionador nacional horas después de anunciarse su compromiso con el Real Madrid. Lo ha hecho precisamente en su presentación como técnico blanco, por contraposición, «el más feliz» por iniciar esta nueva etapa profesional.

El exseleccionador no se ha mordido la lengua para explicar su salida precipitada de La Roja y ha confesado «estar muy tranquilo de todo lo que he hecho. Hemos obrado de manera profesional y honesta. Cuando los jugadores conocen la noticia hacemos el mejor entrenamiento de toda la semana». Además, ha mandado un mensaje claro al presidente de la Federación Española de Fútbol , Luis Rubiales, al decir que «la lealtad es decir la verdad». «Cuando había algo que decir, el primero que lo supo fue él. Luego, quería dar una rueda de prensa, pero no se dio porque él estaba lejos. El acuerdo se tenía que cerrar antes del Mundial y no durante. Tengo claro que lo dije por ser honesto con todo el mundo y los jugadores lo entendieron perfectamente bien. Ellos han pasado la de Caín».

El nuevo entrenador del Real Madrid ha incidido en tener la conciencia tranquila: «No creo que haya que dar muchos más detalles. Lo único que nos ha movido es ser transparante cuando hay algo, antes no porque no había nada. Todo lo que pasó después lo desconozco. Sé que soy una persona leal y eso lo aprendí en el Real Madrid».

Respecto al partido que enfrenta este viernes a España con Portugal, Lopetegui ha sido contundente: «Mañana animaré como un español», ha sentenciado. «Van a hacer un magnífico Mundial y me siento partícipe de ese equipo», ha continuado.

Florentino da su versión del fichaje

Florentino Pérez ha querido aclarar que «este es un acto que nosotros queríamos llevar a cabo después del Mundial pero una serie de circunstancias lo han impedido». Y ha señalado que era «inevitable» hacer algún comentario sobre el fichaje. «El Real Madrid y Julen Lopetegui llegaron a un acuerdo en el ejercicio de la libertad de ambas partes. Pensamos que la comunicación tenía que hacerse con rapidez. El objetivo era una muestra de transparencia para evitar rumores».

«El Real Madrid había alcanzado un acuerdo con Julen respetando las cláusulas. Pensamos que se tenía que hacer antes de que empezara el campeonato mundial y no pensábamos que podría ser un acto de lealtad. Lo hicimos público para evitar rumores y filtraciones que pudieran perjudicar a la selección», ha añadido.

Respecto a Rubiales, Florentino Pérez ha asegurado que «yo comuniqué al presidente de la Federación la negociación con Julen y acordamos hacer una rueda de prensa conjunta entre el presidente de la federación y Lopetegui, pero finalmente un ejercicio de orgullo cambió los planes». Además, ha pedido a los aficionados que «ha llegado el momento de que todos los madridistas hagamos frente a toda esa corriente que va en contra del Real Madrid aun en su momento más glorioso de los últimos años».