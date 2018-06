Selección alemana Joachim Löw arriesga con Neuer Manuel Neuer. / Christof Stache (Afp) El futbolista del Bayern será el portero titular de Alemania a pesar de que jugó el sábado en un amistoso ante Austria su primer partido desde mediados de septiembre COLPISA / AFP Lunes, 4 junio 2018, 14:05

Joachim Löw apuesta fuerte por uno de sus fijos. El seleccionador alemán ha confirmado que Manuel Neuer será su portero titular para el Mundial a pesar de llevar prácticamente toda la temporada en el dique seco por una fractura en el pie que se produjo en el mes de septiembre, al comienzo de la temporada.

Löw ha dejado fuera de la lista definitiva de 23 jugadores al guardameta del Bayer Leverkusen Bernd Leno, con lo que finalmente se lleva a Rusia a Marc-André Ter Stegen, Kevin Trapp y el propio Neuer, que será titular como ya adelantó el seleccionador germano, que ha dejado fuera de la lista definitiva a Leroy Sané, Niels Petersen y Jonathan Tah.

«No estoy especialmente preocupado, no tomo más riesgos que los otros jugadores», declaró este lunes Manuel Neuer. «Siempre creí que iba a jugar este Mundial y no he querido tomar ningún riesgo», aseguró el campeón del mundo en 2014 para explicar la razón por la que no había vuelto a jugar con el Bayern ni con la selección en estos meses.

Capitán del equipo, Neuer asegura que ha sido honesto con el cuerpo técnico: «Cada entrenamiento es una prueba para mí, si no tengo buenas sensaciones, se lo digo al entrenador, el éxito del equipo es la prioridad absoluta». «La decisión la toma el equipo de entrenadores, yo debo rendir y esperar la decisión del entrenador. Por el momento estoy muy satisfecho de mi rendimiento», añadió.

«Durante la recuperación, atraviesas buenos y malos momentos. Siempre permanecí positivo y mantuve la mirada fija en mi objetivo. Sabía que iba a llegar. Sin este pensamiento positivo no habría sido convocado para el Mundial. Me siento muy bien y he recibido mucho 'feedback' positivo de los otros jugadores», señaló el guardameta de Gelsenkirchen.