Luis Rubiales anula el viaje a Rusia de los dos millones Nacho Fernández conversa con Luis rubiales antes del entrenamiento. / Efe El presidente de la Federación anuncia que se organizarán dos con un ahorro de un millón y medio RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 5 junio 2018, 12:48

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, continúa con su campaña de transparencia y ha confirmado que el famoso viaje de los dos millones de euros a Rusia contratado por la antigua directiva ha sido anulado. «Nos dijeron que el viaje no se podía cancelar, pero se ha podido hacer tras lo que dijimos». Además, anunció que «se ha hecho otro de un coste de unos 120.000 euros para el partido de Portugal y se van a hacer otros». Entre las opciones se está valorando «invitar a medios, al equipo paralímpico, al femenino... Este segundo viaje sería de 400.000 euros», añadió. El ahorro, por tanto, con respecto al viaje anteriormente contratado sería de un millón y medio de euros. «Quién dio la orden y cómo se hizo está bajo auditoría. Está en las actas y no se votó en la Junta», advirtió Rubiales, que no se arrepiente de sus palabras sobre Juan Luis Larrea: «No me arrepiento. Hablamos con el máximo rigor. No tengo que matizar ni una palabra. Había una comunicación pactada y preguntamos».

Por otra parte, Luis Rubiales confesó que «este ahorro de millón y medio de euros les va a venir bien en la negociación de las primas» que ya ha comenzado con los capitanes de la selección. El presidente desveló que lo más importante es que estén «concentrados y centrados» en lo deportivo y que «las cosas del vestuario se quedan ahí».

Además, el nuevo presidente de la Federación, desveló que no piensa «poner ninguna traba para que la selección juegue donde se pida», ya sea en Cataluña, en el País Vasco o en cualquier otra comunidad autónoma. Se jugará donde «el cuerpo técnico dé el visto bueno, porque cada partido y sede pasa por ellos», recordó.

Por último, habló sobre la Eurocopa 2020 y desveló que «tenemos un problema porque durante los últimos ocho meses desde UEFA se instaba a la Federación a dar confirmación de que los tres partidos de Bilbao se podían jugar. No se contestaba y UEFA se planteaba quitar Bilbao como sede». «Ahora vamos a intentar que eso no sea así», finalizó.