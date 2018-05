Morata, tras quedarse fuera del Mundial: «Desde ya estaré apoyando como siempre» Morata, en un partido con la selección. / Afp El delantero del Chelsea asume con deportividad la decisión de Julen Lopetegui de no llevarle a Rusia tras una temporada en el Chelsea que comenzó de forma inmejorable pero se torció irremediablemente tras una lesión mal curada JON GARAY Lunes, 21 mayo 2018, 15:57

«Muchísima suerte en el Mundial!! Desde ya estaré apoyando y animando hasta el final como siempre!!». De esta forma tan deportiva y elegante ha asumido Álvaro Morata una de las decisiones que más pueden doler a un futbolista, la de caerse de la lista para un Mundial. El actual jugador del Chelsea es la gran ausencia de la convocatoria hecha pública este lunes por Julen Lopetegui, que ha apostado por Diego Costa, Iago Aspas y Rodrigo como principales estiletes para la competición que se disputa en Rusia desde el próximo 14 de junio. «Morata ha tenido una temporada compleja, pero podía haber venido. No ha venido porque ha habido otro compañero que nos ha convencido más», ha señalado el seleccionador, asaeteado a preguntas sobre esta decisión.

Muchísima suerte en el Mundial!! Desde ya estaré apoyando y animando hasta el final como siempre!! — Álvaro Morata (@AlvaroMorata) 21 de mayo de 2018

Lo cierto que aunque llamativa, la ausencia del actual jugador del Chelsea se veía venir. Las últimas convocatorias indicaban que podía ocurrir lo que finalmente ha sucedido. Y es que el delantero no ha tenido una buena temporada en el conjunto 'blue': 15 goles en 47 partidos. Tras fichar en verano procedente del Real Madrid ante la evidencia de que Zidane no apostaría por él como titular, Morata decidió emprender una nueva aventura en la que aspiraba a ser la referencia ofensiva de un conjunto 'top'. Surgió ahí la atractiva opción del conjunto londinense, que acababa de ganar la Premier y necesitaba un recambio para Diego Costa. La presencia de Antonio Conte en el banquillo era otra razón para hacer las maletas en dirección a Londres: fue el italiano el que había avalado su llegada a la Juventus -si bien no llegó a dirigirle al dejar al conjunto bianconnero para ser seleccionador italiano-.

El ex del Real Madrid comenzó con fuerza la temporada. En los seis primeros partidos de la Premier anotó otros tantos goles, destacando el tanto en la jornada inaugural que suponía el primero de su equipo en la competición de la regularidad y el 'hat-trick' que le endosó al Stoke City. Todo parecía de color de rosa. Pocos dudaban de su presencia en el Mundial. Sin embargo, su trayectoria comenzó a torcerse con una lesión que mermó en gran medida su rendimiento. Tampoco la táctica empleada por Conte le ayudaba a explotar sus mejores virtudes. El italiano le pedía jugar de espaldas y aguantar el balón a la espera de la llegada de sus compañeros cuando su fuerte es la velocidad y la potencia.

En estas circunstancias, su participación y rendimiento fueron mermando a marchas forzadas hasta el punto de caerse de los planes de un Julen Lopetegui que había confiado en él ya desde la selección sub'21. «No ha sido agradable, y más para un jugador que merecía estar aquí sin ninguna duda. Ha estado muchas veces conmigo, tengo una estima personal importante, pero la decisión ya se ha tomado y no hay mucho más que decir», ha concluido el seleccionador.