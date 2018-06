Piqué, sobre Lopetegui: «No me molestó que negociara con el Madrid; las formas son discutibles» Piqué, en una acción del partido ante Portugal. / Afp El central también se ha referido al vídeo de Griezmann: «No me arrepiento, ni mucho menos» ASER FALAGAN Sábado, 16 junio 2018, 00:20

Gerard Piqué no decepciona. En un momento en que toda La Roja evita hablar sobre el despido de Julen Lopetegui, siguió el guión al añadir que «hay que comentar lo menos posible de eso». Pero después no eludió ninguna pregunta. «Es una situación que no le gusta vivir a nadie; no es agradable. Cuando acabe el Mundial ya habrá su momento para hablar de eso, pero ahora estamos en competición y lo mejor es remar todos juntos y centrarmos en el fútbol». Ante la insistencia reconoció que «hubo reuniones entre varias personas y al final el presidente decidió eso -el despido-. A partir de ahí todo queda dentro». Y fue más allá: «A mí el hecho de que negociara con el Real Madrid no me molestó para nada. Te viene a llamar un club grandísimo y es la oportunidad de tu vida. El fondo está claro; lo que igual son un poco más discutible son las formas».

En cuanto al penalti, reivindica que «casi no hay contacto. Cristiano es muy propenso a tirarse y se lo pitan, pero es un contacto mínimo». Y tuvo también palabras para David de Gea: «Dentro del vestuario está clarísimo que David es nuestro portero. Lo ha demostrado muchísimas. Es uno de los mejores porteros del mundo. Errrores pasan, somos humanos y con la experiencia que tiene estoy convencido que va a dar paso adelante y no problema».

El vÍdeo de Griezmann

«No me arrepiento, ni mucho menos», señala sobre el vídeo de Griezmann. El defensa dijo no entender la polémica que se ha formado, en especial el que se haya llegar a «discutir el compromiso con el club». Antes de emitirse el documental ya sabía, esa misma mañana, que el jugador se quedaría en el Atlético y que advirtió a su equipo.

«No se han grabado dos finales, no sé quién ha dicho eso -continúa el central-. Se ha grabado lo que habéis visto y es normal que la gente lo rechace porque todo lo nuevo genera debate. Yo creo que es bueno que el público vea cómo toma la gente decisiones importantes en su vida. Y el Fútbol Club Barcelona el mucho más grande que cualquier jugador. Está muy por encima de todo esto».