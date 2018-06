Túnez-Inglaterra: los 'pross' saltan a escena Kane es la granestrella de la selección inglesa. / Reuters El conjunto dirigido por Gareth Southgate busca redimirse del desastre de la Eurocopa con un conjunto liderado por Kane CÉSAR GARCÍA GRANERO Murcia Lunes, 18 junio 2018, 08:15

Más que jugar, Inglaterra sale al escenario. Y es que hoy se levanta el telón sobre una de las grandes interrogantes de este Mundial: la de un equipo inglés sin la heráldica de antaño, pero obligado a cumplir las expectativas a que su historia y su afición la obligan. Despojada de nombres, pero con el cartel de siempre, Inglaterra abandonó ayer su retiro en los bosques de Repino para enfrentarse hoy a Túnez en Volgogrado. En la concentración de los ingleses se respira paz y sosiego, un ambiente dulcificado tras años de tormenta hasta la llegada de Southgate al banquillo. El técnico, que dio el salto desde la sub-21, cuando Inglaterra se vio obligada a echar de urgencia a Allardyce, involucrado en una trama mafiosa, ha logrado encarrilar un combinado de poco bagaje y menos años, más joven que de costumbre, en el que brilla Kane y al que da porte el defensa Gary Cahill, su hombre más veterano tras el adiós definitivo de Rooney.

Enfrente estará una Túnez que vuelve a un Mundial, tras dos torneos ausente, pero lo hace sin demasiadas expectativas. Poco revuelo hay alrededor de un equipo de escasos alardes, que basa su bienestar en el poder de su retaguardia. Y es que la falta de primeros espadas lo obliga a pertrecharse atrás. Las ausencias, además, de Msakni y Knessi, dos de sus jugadores más prominentes, ha obligado a Maaloul a olvidar malabarismos para hacer un equipo más compacto, si cabe, que prescinde de todo adorno y abrocha su defensa, por encima de cualquier otro tipo de recurso.

Para resquebrajarla no solo está Kane. Inglaterra confía en el extremo Sterling, a quien ha afilado Guardiola y llega tras una temporada más que reseñable con el City, y en Dele Alli, un medio con vocación ofensiva y dos caras: una más intermitente y otra más estelar. Es un jugador con tendencia a desaparecer, pero cuando aparece, lo hace para solventar.

No son fuegos de artificio, sino jugadores con talento que buscan devolver la luz a una selección a oscuras tras el trastazo en la última Eurocopa, cuando Islandia la dejó en la cuneta de los octavos. Enfrente estará una Túnez con futbolistas de casa o en equipos europeos de segunda fila, y donde solo descolla Khazri, un centrocampista que ha sobresalido este año en el Rennes francés, pero no ha jugado parte de los partidos de preparación y a veces es irregular. Si hoy no da su mejor versión, Túnez lo tendrá difícil ante una Inglaterra sin triunfalismos y con una misión pendiente: que el fútbol vuelva a latir en un país cuya tradición la obliga a ello.