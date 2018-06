Quique Setién, candidato a dirigir la Roja Celedonio Martínez El Betis, con quien el cántabro tiene contrato en vigor, se ha puesto en contacto con la Federación y no ha recibido una respuesta clara ASER FALAGÁN Miércoles, 13 junio 2018, 12:55

Quique Setién es uno de los candidatos a convertirse en nuevo seleccionador español. El cántabro tiene contrato con el Betis y solo si el club accede aceptará hacerse cargo de la Roja.

Por el momento la Federación no se ha puesto en contacto ni con Setién ni con el club hispalense, pero sí a la inversa. Ya el martes, ante los rumores cada vez más insistentes sobre la posibilidad de que se incorporara al equipo técnico de la Federación, el Betis se dirigió a Luis Rubiales para preguntarle por sus intenciones. Y no ha tenido una respuesta clara. Ni en uno ni en otro sentido, con lo que existe cierta preocupación en el club.

El propio Setién es consciente de la situación y permanece a la espera, pero inisite en que no tiene ninguna oferta y se mantiene fiel a su proyecto con el Betis en un proyecto que debe inaugurar ahora su segundo año y en el que el club le ha dado una gran libertad. De hecho, asegura que si le llega la oferta se lo pensará. No la descarta de antemano, pero en ningún caso quiere dar la sensación de que abandona su proyecto en Sevilla, con lo que la postura del Betis tendrá mucho que ver si finalmente se materializa la oferta.

El hecho de que Luis Rubiales no haya comunicado aún el sustituto de Julen Lopetegui deja aún más abierta esta posibilidad, si bien la hipótesis con la que se trabaja es que Albert Celades o incluso Fernando Hierro dirijan la Roja durante el Mundial y a partir de entonces se aborde la contratación o no de un nuevo seleccionador, o bien si se sigue apostando por un miembros del actual equipo técnico, como ocurrió con el propio Lopetegui tras la salida de Vicente del Bosque. De todos modos, y ante la rapidez con la que se han sucedido los acontecimientos, no se descarta niongún escenario.