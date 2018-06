Rodrigo: «Portugal ya demostró en la Eurocopa que no es sólo Cristiano» 05:16 Rodrigo Moreno, en conferencia de prensa. / EFE El delantero del Valencia evita un debate sobre el '9' con sus amigos Costa y Aspas: «La unión es lo que nos dará la fuerza suficiente para conseguir algo importante en el Mundial» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Krasnodar Lunes, 11 junio 2018, 13:49

Rodrigo Moreno, eléctrico en el campo, comparece tranquilo ante los medios y habla despacio con un peculiar acento que no hace olvidar su origen brasileño. Estos días previos al debut mundialista con Portugal es requerido por los medios españoles y también los lusos, ya que habla el idioma y brilló en la Liga NOS con la camiseta del Benfica. Allí ganó campeonatos, pero perdió dos Europa League. Ese crecimiento le hizo saltar al Valencia, donde tras un primer año algo gris ha mejorado su mejor registro anotador en una campaña: 19 goles. Julen Lopetegui, que siempre le tuvo mucha fe en las inferiores, lo ha reclutado para el Mundial y ahora opta a ser el delantero centro titular.

Pugna para ello con dos amigos, Iago Aspas y Diego Costa, cuando en la 07-08 llegaron a coincidir en el Celta los tres... pero en categorías distintas: primer equipo (Costa), filial (Aspas) y juvenil (el propio Rodrigo). El evita debates enconados y recuerda que la unión «es lo más importante para hacer cosas importantes en el Mundial», más allá de los minutos que juegue cada uno.

Evidentemente, recuerda que lucha por la titularidad. «Todos queremos jugar. Lo malo sería lo contrario. Todos estamos preparados. Juegue quien juegue dará lo máximo y, si no te toca jugar, aportaremos animando desde fuera. Somos un grupo de 23 y necesitaremos a todos, porque la unión es lo que nos dará la fuerza suficiente para conseguir algo importante en el Mundial», apunta.

Valora a sus 'rivales' de puesto

Además, recuerda que los tres pueden ser complementarios aunque son «delanteros distintos» con virtudes bien diferencias. «Diego es más referente, Iago es más versátil y yo creo que estoy un poco en medio. El mister decidirá teniendo en cuenta lo que vaya viendo en los entrenamientos y lo que haya sacado de los amistosos. Y las características del rival tendrán algo que ver. Para los 23 lo más importante es que juegue quien juegue dará lo mejor y los que no animarán desde el banquillo. La unión del grupo será clave», insiste.

Los medios portugueses querían saber su opinión sobre el tipo de partido que planteará Portugal. «Es difícil saber (si saldrán a esperar). Se sienten cómodos al contraataque. Tienen jugadores muy rápidos y tienen eso claro. Contra nosotros es difícil quitarnos la posesión y también se nos hace complicado, porque los rivales se encierran atrás. Pero Portugal creo que no saldrá solo a encerrarse. Tienen calidad para jugar e intentará tener el balón y jugarlo, pero es difícil saberlo. Lo más importante es lo que pensamos nosotros hacer, la idea que tengamos y superar al rival con esa idea», explicó antes de recordar que los portugueses son mucho más que un futbolista legendario como Cristiano Ronaldo. «Es de los mejores de la historia, pero Portugal ya demostró en la pasada Eurocopa que es más que un jugador (Cristiano). Un jugador solo no hace nada. Tienen mucha unión entre ellos, es un deporte colectivo. A priori es el rival a batir y hay que salir concentrados para ganar el partido».

Favoritos... en el campo

Rodrigo cree que su primer rival en el torneo es uno de los favoritos, junto a una «Bélgica tiene una grandísima selección, quizás su mejor generación y aunque no se habla tanto de ellos, pero creo que puede hacer algo importante», si bien avisó que será el juego quién lo determine. «Es la actual campeona de Europa, podemos ponerla entre las favoritas para hacer algo importante. Pero es un Mundial y es fútbol. Lo que importa es lo que pasa dentro del campo y no lo que hemos hecho ni lo que hablemos aquí», recordó antes de indicar lo que debe hacer La Roja contra Portugal.

«Lo que nos ha caracterizado en los últimos años no hay por qué cambiarlo. Tenemos armas suficientes para enfrentarnos a cualquiera. Que estos últimos partidos no hayan salido de la manera tan rodada que esperábamos nos pone en alerta y nos hace ver que hay que estar metidos y concentrados», consideró antes de negar que haya comentado el encuentro con su compañero del Valencia Gonzalo Guedes. «Le deseo toda la suerte (a Gonzalo Guedes) después de Sochi. Es un partido muy importante, por el rival y por ser el primer partido. Siempre es mejor ganar el primer partido, pero no es definitivo. Tenemos la experiencia de 2010, que empezamos perdiendo con un rival a priori no tan fuerte (Suiza). Pero queremos ganar y ese es el objetivo y a a partir de ahí ir preparando los siguientes partidos».