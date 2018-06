Ronaldo 1 - Messi/Neymar 0 La entrada en acción de las grandes estrellas del Mundial deja al portugués como claro vencedor del combate a tres que dirime con el argentino y el brasileño AGENCIAS Lunes, 18 junio 2018, 11:10

La entrada en acción de las grandes estrellas del Mundial ha dejado un claro vencedor inicial: Cristiano Ronaldo. El portugués superó en su particular batalla a un desdibujado Leo Messi, que falló un penalti decisivo, y a un Neymar todavía alejado de su mejor estado de forma. Curiosamente ninguno salió victorioso colectivamente -Portugal, Argentina y Brasil debutaron con un empate-, pero no hay duda de que el único que brilló por encima de los demás fue el luso. Tampoco los demás pretendientes a asaltar el trono monopolizado por estos tres asomó por encima del resto. Antoine Griezmann no tuvo su día, aunque marcó, desde los once metros, uno de los dos goles de Francia. Mientras, Mohamed Salah, el jugador de moda en el curso recién acabado, no pudo entrar en acción con Egipto al encontrarse aún lesionado.

Así las cosas, fue Cristiano Ronaldo el único que mantuvo el compromiso a la altura del torneo. Fue el único argumento de Portugal y el culpable de que España no culminara su debut en Rusia con los tres puntos en el bolsillo. La implicación del futbolista del Real Madrid fue incuestionable. Autor de los tres tantos del vigente campeón de Europa respondió a lo que de él se esperaba. Fue un peligro permanente para su rival, una amenaza. Provocó el penalti que después marcó. No escatimó esfuerzo alguno y llevó a maltratar a la zaga de La Roja de forma permanente. Tuvo la portería adversaria entre ceja y ceja y marcó el segundo con un lanzamiento potente que propició el error del portero David De Gea. Con el marcador en contra y al borde de la derrota, ejecutó un libre directo impecable, de los que frecuentaba antaño y que le sirvió para firmar un valioso empate.

Messi, por su parte, tuvo un estreno gris en Rusia. El astro del Barcelona, sometido a los rigores de la estrategia defensiva de Islandia, apenas tuvo respiro. Fue intermitente su participación y fugaces sus acciones. Aún así, el argentino buscó una y otra vez la portería adversaria. Tiró once veces y tres de ellas fueron entre los tres palos. Pero falló once pases y sus 7,6 kilómetros recorridos en los noventa minutos estuvieron muy por debajo de la media de su equipo, que fue de 9,6. El penalti fallado, que pudo dar la victoria a Argentina, terminó por afear su puesta en marcha en el Mundial.

Regresaba Neymar al escenario mundialista. Desde que el colombiano Camilo Zúñiga le lesionara en los cuartos de final de Brasil 2014 no jugaba el futbolista del París Saint Germain esta competición. El de Rostov fue el primer partido oficial de Neymar después de caer lesionado en la Ligue 1 de Francia contra el Olympique Marsella en el pasado febrero. No lo disimuló. Falto de minutos, carente de rodaje, el brasileño apareció y desapareció por momentos, pero nunca rehuyó de responsabilidad. Especialmente en los minutos finales, cuando su equipo buscó el gol del triunfo de forma desaforada. Pero no tuvo acierto. Víctima del control al que le sometió Suiza, recibió diez faltas y, además, perdió trece balones. Cada arrancada suya fue frenada. Tiró a puerta cuando pudo, pero en posiciones malas y sin acierto. Recorrió poco más de nueve kilómetros, más que Cristiano Ronaldo. Pero está aún lejos del liderazgo que con ansiedad espera su equipo.