Santos: «No va a importar lo que ha pasado en España» Fernando Santos, durante la rueda de prensa. / Ronald Wittek (Efe) El seleccionador portugués, no quiere sacar pecho, aunque avisa: «No queremos ser arrogantes, pero somos competentes» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Sochi Jueves, 14 junio 2018, 17:35

Fernando Santos no pierde la compostura nunca. El seleccionador de Portugal analizó el debut de la campeona europea frente a España tras escuchar atentamente la tediosa rueda de prensa de Joao Coutinho. Al jugador le insistieron si ser campeón de Europa modifica algo la perspectiva de España en el Mundial y al técnico por la salida de Julen Lopetegui. Para Santos nada de todo eso cambia un partido que intuye clave para el devenir del grupo. «No lo sé, pero será un gran partido en un gran estadio. Portugal queda lejos pero muchos aficionados han viajado y tendremos el apoyo. España también tendrá su apoyo. Será un gran espectáculo, pero es el primer partido del Mundial. Siempre es un poco complicado desde cualquier punto de vista», apuntó antes de bromear cuando le pidieron el once del partido. «¿Lo quiere saber usted o lo quiere saber España? Si doy la información sería complicado. No vamos a revelar nuestras tácticas tan pronto. Se verá mañana. Es difícil estar al cien por cien al inicio, pero hemos trabajado para intentar estarlo. El equipo está listo, eso sí», afirmó.

El seleccionador luso no se mostró preocupado porque desde 2008 su selección no gana a España, contra la que cayó en 2010 en los octavos de final de Sudáfrica y en las semifinales de 2012 a penaltis. «El pasado es historia y el presente es el presente. Queremos 'matar' ese mito de no ganar el primer partido», aunque sí quiso destacar que este derbi 'ibérico' «es un gran clásico del fútbol. Somos países que compartimos cosas en común. Somos vecinos y equipos de enorme calidad. Creemos en nuestras posibilidades. España es un rival extraordinario, con grandes cualidades. Es el tipo de partido que se puede llamar un clásico. Nos estamos centrando en nuestras fortalezas. Estaremos pendientes de las fortalezas de la selección española. Estamos preparados y con esperanzas de ganar. No queremos ser arrogantes, pero somos competentes», avisó.

Santos también tuvo que analizar dos nombres propios relacionados con el Real Madrid. El primero, Julen Lopetegui. Entiende que lo sucedido fue inesperado y chocante pero cree que no debería afectar a su rival. «Hay que tener en cuenta que van a tener un gran entrenador como Fernando Hierro. No sé a quién van a alinear. No va a importar lo que ha pasado y España intentará ganar. España tiene su estilo desde hace una década, no creo que haya ninguna sorpresa». Por último, no podía faltar la pregunta sobre la estrella lusa, Cristiano Ronaldo. «Es un capitán y un jugador extraordinario. Es un futbolista decisivo tanto dentro como fuera del campo. También en los entrenamientos. Más importante que él o yo es el equipo. Él lleva muy bien eso», advirtió.