Xavi critica a Lopetegui: «No era el momento oportuno, Rubiales ha actuado bien» Xavi celebra el Mundial ganado con España. / R. C. «Los jugadores las han visto ya de todos los colores y seguro que harán un buen papel en el Mundial», asegura el que fuera jugador internacional del Barcelona G. CUESTA Miércoles, 13 junio 2018, 17:21

Xavi Hernández, uno de los grandes protagonistas en los últimos éxitos de la selección, ha apoyado la decisión de Luis Rubiales de destituir a Julen Lopetegui como seleccionador. «El presidente ha actuado bien, la Federación está por encima de todo», ha remarcado de la medida tomada por el presidente de la RFEF tras conocerse la vinculación del técnico vasco con el Real Madrid una vez terminado el Mundial.

Sobre esta noticia, a pesar de confesar que no es «la persona más idónea para hablar de ello», ha criticado que «no era el momento más idóneo ni oportuno» para anunciar la contratación. Eso sí, el centrocampista y capitán del Barça confía en La Roja a pesar del terremoto que han supuesto para el grupo los últimos acontecimientos. «Nunca se sabe, los jugadores las han visto ya de todos los colores y seguro que harán un buen papel en el Mundial. Liderazgo no faltará, están Ramos, Piqué, Iniesta... Hay gente muy preparada y una atmósfera muy buena», ha asegurado en Radio Marca. «No es la mejor situación, pero igual eso les une más y dan más de sí, nunca se sabe». Xavi no pierde la esperanza de conseguir la segunda estrella.

Otro exazulgrana, Cesc Fàbregas, invita a «apoyarles (a la selección) más que nunca» tras una «difícil situación». «Confío mucho en el talento y mentalidad de este equipo y estoy seguro de que pueden llegar muy lejos y pelear por el título». «¡Mucha suerte chavales!», ha deseado al combinado nacional.

También Santiago Cañizares ha querido mostrar su opinión a través de las redes sociales. El exguardameta de La Roja incide en que «conservar la dignidad y hacer valer la camiseta de la selección nunca es una mala decisión». «Eso es lo que ha hecho Rubiales. Puedo entender a Lopetegui, pero no me ha extrañado su cese», destaca. Y ha lanzado un órdago a favor de Fernando Hiero. «No estamos huérfanos», advierte. «Hierro es un tipo muy válido para cualquier puesto en la estructura de la selección. Jugar un Mundial y representar el colectivo de jugadores de un país es tan maravilloso como para no mirar a los lados y darlo todo sin excusas», concluye.

Por su parte Juanito, un ex del Betis que también sabe lo que es ser internacional con 'La Roja', ha calificado de «impecable» la argumentación de Luis Rubiales para la destitución de Lopetegui. «Los valores de la selección por encima de todo. Se puede no ganar el mundial, pero en dignidad ahora los españoles somos los campeones», desliza en su cuenta de Twitter.