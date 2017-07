Fútbol 'Nené' descuelga las botas Nené posa con la camiseta de su nuevo equipo. El corraliego jugará la próxima campaña con el Torina en Regional Preferente después de tres años trabajando en los despachos del Rayo Cantabria J. COMPOSTIZO santander. Miércoles, 5 julio 2017, 07:44

José Ángel Rodríguez de la Peña (Los Corrales, 1975), 'Nené', vuelve a los terrenos de juego a sus 42 años. Y lo hace en el Torina de Regional Preferente, porque «el gusanillo no se apaga fácilmente».

Nené salió de Los Corrales, rumbo al Racing, donde le abrieron las puertas con quince años, subiendo escalones en las secciones inferiores del conjunto santanderino. Acabó debutando con el primer equipo el 7 de mayo de 1994 frente al Compostela, con diecinueve años. Allí estuvo a lo largo de dos temporadas.

Nené nunca perdió de vista su procedencia, lo que le sirvió para entender lo pasajero que es el fútbol. «Era un privilegiado y un sueño poder ganarme la vida con un juego que prolongaba desde la infancia».

Tras un cambio de aires, recaló en el Levante durante temporada y media, desde donde dio el salto al Mallorca en el mercado de invierno, tras las malas relaciones con el entrenador levantinista. Posteriormente estampó su firma en diferentes equipos de la geografía nacional: Burgos, Terrasa, Eibar, Granada o Vecindario.

Tras estas idas y venidas, Nené, regresó al fútbol cantabro y lo hizo en el equipo donde dio sus primeras patadas a un balón, el Buelna, formando parte de uno de los mejores equipos de Los Corrales de Buelna y que estuvo a punto de colarse entre los clubes que iban a jugar la fase de ascenso a Segunda División B.

Salto a los despachos

Tras finalizar su contrato con el Buelna firmó por el Rayo Cantabria, desde donde pasó a los despachos tras colgar las botas y tomó las riendas de la secretaría técnica del conjunto santanderino.

«El entrenador del Torina, Javi Pardo, y la directiva son mis amigos desde la infancia, me lo propusieron y les quiero ayudar. Además, también es una manera de seguir vinculado al fútbol», explicaba Nené sobre su regreso a los campos de fútbol. «Los chicos del equipo querían que les ayudase, que me incorporara al equipo como un jugador más, y ahora mismo estoy con mucha ilusión, como un cadete al que suben al equipo superior», aseguró.

El corraliego no tiene dudas sobre su forma física ni como responderá su cuerpo a la exigencia de un partido: «El ritmo de competición sí que se notará después de casi tres años parado, pero siempre he estado en el peso normal. Lo importante, sobre todo, es que me encuentro bien, y me ha ayudado que nunca he tenido lesiones graves».

En cuanto a la corriente de opinión que se ha creado en Bárcena por su regreso a los terrenos de juego, no se siente diferente. «Siempre he sido uno más, tanto cuando jugaba en el Buelna como cuando estaba fuera».

Por su parte, el presidente de la entidad en la que jugará Nené la próxima temporada, Roberto Collantes, reconoció que «siempre es una alegría y una ilusión que un jugador de esta categoría fiche con nosotros. Además, ha firmado con las mismas condiciones que tiene el resto de sus compañeros, ni más ni menos». Ahora vuelve al fútbol, pero la particularidad de su fichaje ya no es sólo el lugar de destino, sino el hecho de que sea su club número trece en 23 años de una carrera que ha decidido retomar a los 42 años.