Liga francesa Neymar «se quedará» en el PSG con una seguridad del «2.000 por cien» Al-Khelaifi y Neymar posando ante los medios / AFP Al-Khelaifi trata de disipar los rumores que sitúan al paulista en el Real Madrid la próxima temporada COLPISA/AFP Madrid Domingo, 13 mayo 2018, 19:48

«Estoy seguro al 2000% que Neymar se quedará» en el PSG, afirmó el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, mientras en los medios de comunicación se multiplican los rumores sobre las ganas de la estrella brasileña de volver a España.

Estas palabras, junto con las últimas declaraciones de Neymar en Twitter -«Estoy orgulloso de vestir la camiseta del PSG»-, parece que alejan un poco más al paulista del Real Madrid, club al que se le vincula constantemente.

-Hay muchos rumores en la prensa sobre el futuro de Neymar...

Es en los medios españoles que están contra los clubes franceses. ¿Y ustedes (los medios franceses) con quién están? Normalmente deberían estar con los clubes franceses, con todos los clubes franceses.

-¿Neymar estará en el PSG la próxima temporada?

Estoy seguro al 2.000 por cien de que se quedará. Los medios españoles hablan todo el tiempo desde octubre. No respondo a los rumores, no tengo tiempo. Pero estoy seguro que será jugador del París Saint-Germain.

-¿Por qué no lo dice él más claramente?

Ya lo ha dicho. No lo va a hacer cada vez. Responder a todos los rumores de los medios no sería profesional.

Marcelo: «Me encantaría jugar con él»

Por su parte, Marcelo Vieira fue cuestionado acerca acerca de los rumores que sitúan a su compatriota Neymar en el conjunto blanco a partir de la próxima temporada.

«No hablo de jugadores que no son del Madrid. Neymar es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo. En el Madrid tienen que estar los mejores pero no soy yo quien ficha. Me encantaría jugar con él», explicó tras la victoria por 6-0 ante el Celta de Vigo.