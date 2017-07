Señalado Trama de favores «He pedido declarar voluntariamente y no me han dejado. No estoy encausado en nada» José Ángel Peláez, que defiende su inocencia, espera que la justicia siga su curso. :: celedonio / Celedonio Martínez El mandatario, señalado en el auto de prisión de Ángel María Villar, se siente «decepcionado, con ganas de que me den explicaciones». «Hay frases sacadas de contexto», dice José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántabra MARCOS MENOCAL SANTANDER. Sábado, 22 julio 2017, 18:06

«Tranquilo y a la espera de que la justicia siga su curso». Así se encuentra José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántabra después de que en una conversación suya con el presidente de la Española, Ángel María Villar, grabada por la Guardia Civil aparezca en el auto de prisión dictado contra este último por la Audiencia Nacional. «Hay tienes 5,2 millones de euros para que hagas lo que se te ponga en los huevos» Así se refiere Peláez a Villar en un extracto de la cinta. «Está fuera de contexto. Fue una forma coloquial de explicarle la repartición de los presupuestos». El mandatario cántabro señala sentirse «decepcionado y con ganas de que me den explicaciones de muchas cosas». No tiene nada que esconder, no se siente «sospechoso» y sí decepcionado por «estar en el foco mediático». Ha llamado a la Audiencia nacional para declarar y no le han dejado. «No estoy encausado».

-Su nombre aparece en el auto de prisión de Ángel María Villar. Su teléfono estaba pinchado y en una de las conversaciones a las que el juez ha tenido acceso usted se dirige al todavía presidente de la Federación Española de Fútbol mediante una frase muy concreta: «Hay tienes 5,2 millones para que hagas lo que te salga de los huevos». ¿Cómo puede explicar algo así?

-Que aparezca mi nombre es normal; soy una de las personas que más ha trabajado en el desarrollo de los estatutos de la Federación y en la elaboración de la repartición de los presupuestos según el Real Decreto entre las territoriales. Le habré llamado a Ángel María Villar más de cien veces.

-Pero esa frase es contundente si no tiene una explicación previa. Explíquese, por favor.

-La frase está sacada de contexto totalmente. Es una conversación en la que yo le explicó al presidente cuál es la parte de los presupuestos que está sujeta por normativa a ser destinada a fines concretos y cuál es la que se deja a libre disposición. Según los estatutos, se establece una partida a la libre elección del presidente; esto no quiere decir que se pueda gastar en lo que le dé la gana, obviamente, la frase es una forma coloquial de decírselo. Puede ser la compra de balones, una infraestructura... Algo, pero sin un fin concreto. Yo le digo lo que ahí lo tienes para que hagas con ello lo que te salga... Pero obviamente es una forma coloquial. Esta recogido por los estatutos. Por cierto, el presidente quería destinarlo al fútbol de Segunda B y Tercera como así fue y yo me negué con mi voto en contra. Yo les dije que el fútbol regional tiene también derecho a ello.

-El presidente y su hijo Gorka Villar están en prisión; el fútbol español en tela de juicio y muchas de las territoriales en el punto de mira, entre otras la cántabra presidida por usted, ¿cómo se le queda el cuerpo?

-Estoy decepcionado y triste porque en el sumario hay cosas que no me han gustado nada. Hay muchas cosas de las que necesito una explicación. No entiendo nada de los trabajos profesionales que hacía la empresa del hijo de Villar justo después de que la selección española jugase en el extranjero. Me tiene preocupado. Pero ojo, esto ha ocurrido antes de que yo fuera presidente de la cántabra, aún así me preocupa. Necesito que Villar me explique muchas cosas.

-¿Quiere decir que le coge por sorpresa lo ocurrido?

-Hay cosas que desde luego sí. Lo de Juan Padrón (vicepresidente económico de la Federación Española, también acusado de apropiación indebida) no me sorprende nada. Me lo esperaba. Pero lo que ocurre con Gorka (administrador general) y esos supuestos tratos de favor a su empresa sí.

-¿Cuál era su función en la Federación Española?

-Yo soy uno de los doce miembros de la Comisión Delegada de la Federación que se dedica, entre otras cosas, a establecer cómo se realiza esa repartición de los 29 millones del presupuesto. Yo informaba a Villar de los aspectos relacionados con los estatutos y con el modelo de repartición entre los clubes. Es como si fuera una asamblea pequeña.

-Es obvio que hasta que no se resuelva todo este entramado, la credibilidad de su gestión y de los entes federativos está en entredicho...

-Es obvio que estaremos en el foco mediático, pero estoy tranquilo. No soy sospechoso, yo apoyé la candidatura de Jorge Pérez (el oponente que tuvo Villar en las elecciones) y decido dejarle y abandonar su proyecto al comprobar que había cobrado 700.000 euros en comisiones. Ahí fue cuando retiré mi apoyo y obviamente me enfadé con él. Después apoyé esta candidatura y, realmente, la única condición que puse fue que quitasen de en medio a Padrón y a José María Castillón (exadministrador general anterior a Gorka Villar y que fue destituido). Y ni debo ni tengo tratos de favor con nadie.

-La Federación Cántabra también es señalada en el auto de prisión que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha utilizado para encarcelar al presidente en otro apartado; Juan Padrón alude -sin tener muy claro por qué- a que se destinarán 300.000 euros para la compra de unos campos de fútbol. Esos campos son los de hierba artificial de La Albericia. ¿Qué explicación tiene para esto?

-El juez da a entender que Villar accedió a la construcción de los campos como para obtener favores, pero no es así. Yo me dirijo a Padrón para hacerlo; Padrón lo sabe todo y lo acepta. Luego empezó a poner problemas cuando ya se había abonado el 20% de la obra. No quería pagar y tuve que acudir a Villar y el presidente dijo que sí se pagaran. Padrón fue el que se comprometió y el que luego dijo que no. De todos es sabida mi enemistad con Padrón de años atrás. Si hubiera estado otro presidente también se hubieran construido los campos. No hay nada que esconder.

-Y entonces, tal y como está la situación procesal y lo que envuelve a este asunto tan turbio, ¿qué es lo que va usted a hacer?

-Estoy tranquilo. Esperaremos a que la justicia siga su curso. Yo ya me he dirigido a la Audiencia nacional para declarar voluntariamente y no me han dejado. Me han dicho que no estoy encausado y que si quiero que le explique al juez por escrito los motivos por los que quiero declarar. En el auto no hay ni una sola palabra en la que se diga que yo he cobrado dinero ni nada que se le parezca.