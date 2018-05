Fútbol Peláez, nuevo presidente de la Comisión de Segunda B y Tercera de la RFEF José Ángel Peláez. / DM . El dirigente de la Cántabra forma parte de la junta directiva diseñada por el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales SUSANA ECHEVARRÍA Santander Jueves, 24 mayo 2018, 09:37

José Ángel Peláez, actual responsable de la Federación Cántabra de Fútbol, forma parte, desde este miércoles, de la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol y además ha sido nombrado presidente de la Comisión de Segunda B y Tercera División dentro del nuevo organigrama de la RFEF, encabezada desde hace unos días por el nuevo presidente del fútbol español, Luis Rubiales.

Peláez ha agradecido la confianza depositada en él por el nuevo mandatario. «Estoy muy agradecido por el puesto de responsabilidad que voy a asumir, sé que tendré que trabajar muy duro y espero que todas las decisiones que tomemos a partir de ahora sean por el bien de todos los clubes de ambas categorías», señaló el presidente de la Cántabra, que tendrá en sus manos la importante reforma de la Segunda B y Tercera, que en teoría iba a entrar en funcionamiento para la temporada 2019/2020. Antes tendrá que pasar por la Asamblea General.

La nueva Junta Directiva de la RFEF destaca porque está compuesta únicamente por 14 miembros más el presidente para ser más «eficaz» y «operativa», y que se ha fijado la «transparencia» como uno de sus objetivos innegociables. Por ello, se ha aprobado encargar una auditoría a una empresa externa para conocer el estado actual de las cuentas del organismo.

El madrileño Carlos Velasco Carballo sustituirá al cántabro Victoriano Sánchez Arminio como presidente del Comité Técnico Árbitros

La Junta incluye, por vez primera vez en la historia de la RFEF, a tres mujeres, entre ellas la vicepresidenta para Asuntos de Integridad, la ex presidenta de la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) Ana Muñoz, y dos vocales, María Dolores Martínez y Marisa González, directora de Comunicación y que ejercerá además la labor de portavoz de la Junta.

Además, el presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Andreu Subies, será el nuevo vicepresidente económico. Las otras vicepresidencias recaerán en Antonio Suárez (Fútbol Profesional); Miquel Bestard (Fútbol No Profesional); Rafael del Amo (Fútbol Femenino); y Pedro Rocha (Fútbol Sala). El tesorero será el ex presidente del Zaragoza y ex consejero de Economía y Hacienda de Aragón Eduardo Bandrés.

Por otra parte, el ex colegiado madrileño Carlos Velasco Carballo sustituirá al cántabro Victoriano Sánchez Arminio como presidente del Comité Técnico Árbitros (CTA).