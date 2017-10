Fútbol | Racing El penalti que Aquino no pudo lanzar Alineación de España sub 17 en la final de 2007. Arriba, De Gea, Rochela, Sergio Rodríguez, Nacho y Camacho. Abajo, Iago Falqué, Dani Aquino, Lucas Porcar, Fran Mérida, Isma López y Morgado. / Reuters El racinguista perdió un Mundial sub 17 ante Nigeria tras una tanda con final prematuro en la que él tenía asignado el quinto y último tiro SERGIO HERRERO SANTANDER. Viernes, 27 octubre 2017, 07:48

El 9 de septiembre de 2007, Dani Aquino pudo convertirse en héroe nacional adolescente. «Yo iba a tirar el quinto penalti, pero no llegó». Lo que estos días viven los chavales de la selección española sub 17 como finalistas del Mundial de la categoría -se enfrentarán mañana a Inglaterra-, ya lo sintió el murciano hace una década. Cuando el 'Torito' apenas era un novillo, pero ya le gustaba capear con los retos y las responsabilidades sobre el césped. España empató a cero frente a Nigeria y en la tanda de penaltis, pura «lotería», el actual jugador racinguista aparecía alistado para lanzar el último. El que podía ser decisivo. Illarramendi, Fran Mérida y Iago Falqué fallaron. Los africanos, no. No hizo falta más. En Corea del Sur, 'La Rojita' se quedó sin Mundial y Aquino sin momento de gloria.

España llegó a la final tras eliminar a Ghana. «Los dos últimos partidos fueron muy duros», reconoce el delantero verdiblanco. Hombres contra niños. Nigeria encabeza el palmarés de la competición, con cinco títulos. En categoría absoluta, cero. En estas citas, siempre surgen los mismos rumores. El propio seleccionador español, Juan Santisteban, tras la final, no ocultó sus sospechas: «Me gustaría saber la edad que tienen ellos». Al técnico, a Aquino y al resto de la expedición les quedará esa duda. «Siempre se hablaba de que si eran más mayores... La verdad es que físicamente estaban mucho más formados que nosotros y en ese aspecto nos ganaban», comenta diez años después.

Sobre el partido, el racinguista recuerda que, a pesar de la diferencia física, tuvieron sus opciones. «Plantamos cara, tuvimos ocasiones y llegamos a los penaltis, que iba a ser una lotería». Un peligroso sorteo que él mismo pudo evitar en el minuto 91 de la contienda. «Recuerdo bien esa ocasión. Un balón largo al que no llegué bien» y que sacó el meta Ajiboye. Como curiosidad, entre las 'Águilas Verdes' se encontraba Kabiru Akinsola. Ese jugador de la época 'Harry' al que su paso por el Racing le salió bien rentable. Un par de entrenamientos a razón de 23.000 euros.

En Corea, Aquino coincidió con nombres que después se convirtieron en importantes, como David de Gea (Mánchester United), Asier Illarramendi (Real Sociedad), Nacho (Real Madrid), Camacho (Wolfsburgo) o Bojan (Alavés), entre otros. También compartió vestuario con el exracinguista David Rochela. Y con otro futbolista con el que se verá las caras mañana mismo sobre el césped. Alberto Morgado juega en el Amorebieta, próximo rival verdiblanco. «Tengo mucha relación con él. Tenemos un grupo de WhatsApp con Fran Mérida». En Urritxe, aparcarán la amistad durante un rato.

Por aquel entonces, Dani Aquino era una promesa en el Murcia. De La Condomina a Asia. «Fue muy bonito estar allí, con gente que ahora está en la élite. Fue el momento en el que todos empezábamos a sonar en esto del fútbol», rememora. Algunos de aquellos compañeros de selección juegan en Primera División o incluso la Champions. Él tocó de forma efímera la élite, a la que espera volver con el Racing. A sus 27 años, aún tiene tiempo. «Estoy muy contento por ellos. No siento envidia. Sólo puedo alegrarme. Aquel grupo tenía un nivel muy alto y ellos han trabajado y han pulido sus virtudes para llegar hasta ahí arriba. Las diferencias y los detalles son los que marcan a la hora de dar el salto», afirma el murciano, quien destaca además que aquella plantilla era un «buen grupo» también en lo personal.

Fue uno de los destacados del combinado nacional en aquel Mundial sub 17 de Corea, al que llegó después de proclamarse campeón de Europa de la categoría con esa misma generación. Marcó tres tantos en una competición en la que uno de los máximos goleadores fue un tal Toni Kroos, con cinco dianas. «Me sentí muy cómodo en todo momento. El míster confió en mí, me dio la oportunidad y yo traté de aprovecharla al máximo».

Diez años después, el 'Torito' se ve reflejado en esta nueva prometedora camada de futbolistas españoles. El futuro de la selección. «Estar allí es un premio para ellos», como lo fue para él en su día. Sin duda, un fuerte choque para adolescentes de 17 años: «Era una pasada. Hoteles de lujo. Instalaciones de lujo... Todo a tu plena disposición. Yo decía: 'Quiero que siempre sea así'. Te sentías como un profesional, aunque nosotros aún no lo éramos».

La final, mañana a las 16.30

El consejo que le puede dar a sus sucesores es bien sencillo. «Ahora, viéndolo a toro pasado, lo único que les diría es que disfruten al máximo de la experiencia de jugar una final. Lo demás, seguro que no hará falta, porque tienen mucho nivel. Que disfruten y que ganen». Cuando arranque la final del Mundial sub 17 de India, mañana a las 16.30 hora española, Dani Aquino prácticamente estará saliendo del vestuario de Urritxe para calentar antes del partido frente al Amorebieta. No podrá verlo en directo, aunque seguro que guarda un rato para echarle un vistazo en diferido: «Me gustaría verlo, porque son momentos muy bonitos y que me traen muy buenos recuerdos».