«Tenemos la misma presión que en cualquier otro ámbito de la sociedad»

José Antonio López Toca debutará en Segunda División después de ocho años en Segunda B / Javier Cotera El colegiado cántabro debutará la próxima temporada en Segunda División, en la que acompañará a otros dos árbitros de la comunidad José Antonio López Toca Árbitro de Segunda División ALEJANDRO PÉREZ Martes, 25 julio 2017, 10:43

Desde la retirada de los hermanos Teixeira Vitienes, la máxima categoría del fútbol nacional está huérfana de colegiados cántabros. Sin embargo hay tres en Segunda División. El último en llegar es José Antonio López Toca (Santander, 1982), que debutará en la categoría de plata después de arbitrar durante ocho temporadas en Segunda División B, además de tres partidos de Copa del Rey y cinco de ascenso a Segunda.

-¿Cómo fueron sus comienzos en el mundo del fútbol?

-He jugado toda mi vida al fútbol, desde que era benjamín hasta juveniles y cuando dejé de jugar me planteé ser árbitro por las experiencias que me contaban algunos amigos que arbitraban. Además yo llevaba ya un tiempo interesado en el tema del arbitraje. Y cuando al final me decidí, me acerqué por el Comité Técnico de Árbitros en Santander para probar.Entonces hice el curso de formación y empecé arbitrando partidos de benjamines y alevines.

-¿Qué dificultades encontró a la hora de arbitrar en sus primeros partidos?

-Yo había jugado al fútbol toda mi vida, pero te encuentras que es más difícil de lo que parece, porque todo el mundo está pendiente de lo que haces y de las decisiones que tomas. Es un cambio bastante grande.

-¿Se dedica profesionalmente al arbitraje o lo compagina con otro trabajo?

-Trabajo de jefe de mantenimiento en una fábrica de automoción. Tengo una rutina en la que trabajo por la mañana, entreno al mediodía y luego voy al gimnasio por la tarde. Trabajo de lunes a viernes y así puedo arbitrar los fines de semana.

-¿Qué es necesario para ser un buen árbitro?

-Hay que reunir varias características: física, técnica, táctica... Realizamos unas pruebas físicas porque hay que estar en forma, más de lo que la gente piensa. Luego, técnicamente hay que prepararse bastante bien a nivel de reglamento. Por ello hacemos exámenes, asistimos a clases y en mi caso también las imparto. Y luego ver mucho fútbol y estudiar un poco cómo juegan los equipos, para adaptarte a ellos y así molestarles menos. Hay que estar atento para actuar en consecuencia.

-En cuanto a la preparación técnica, ¿hay qué adaptarse cada año al reglamento? ¿Varía mucho de un año a otro?

-Sí, cada año se modifica el reglamento. Sobre todo en la temporada pasada se han producido una serie de cambios relacionados con el fuera de juego, las manos y las sanciones en ocasiones manifiestas de gol. Por ello hay que mirar el reglamento una o dos veces al mes y más en mi caso que doy clases a jóvenes que empiezan. Aunque siempre surgen dudas. El reglamento en el fútbol es bastante complejo.

-La profesión de árbitro es criticada por muchos sectores. ¿De cuál llega más presión?

-Bueno, al final nosotros intentamos hacerlo lo mejor que se puede, aunque al final nunca dejarás contentos a todos, siempre hay un equipo que pierde y que intenta ver si le hemos perjudicado. La afición, los clubes y hasta la prensa se meten bastante con nosotros, pero es una cosa con la que convivimos, no nos hace demasiado daño tampoco. No es que nos preparemos psicológicamente, pero sabemos en qué mundo nos metemos. No dejamos de tener más presión que en cualquier otro ámbito de la sociedad.

-¿Cuál ha sido el partido más complicado de los que ha tenido que arbitrar?

-Al final cada partido es un mundo diferente, con situaciones diferentes. Uno complicado fue el último que arbitré en Albacete, que se jugaba el ascenso. También hace dos años en Huesca pité otro partido decisivo para ascender. Estos encuentros son complicados ya no por la dificultad del partido en sí, sino por la tensión de los jugadores, del cuerpo técnico y de la afición, que al final se juegan a un partido toda la temporada o incluso el devenir de la institución y notas más la presión.

-¿Espera mucha diferencia de arbitrar en Segunda B a hacerlo en Segunda?

-Sí que creo que va a haber diferencias, sobre todo por la velocidad del juego, pero al final no deja de ser un partido de fútbol. Con más espectadores y equipos más fuertes, pero al final es una cosa que llevo haciendo durante 16 años y tampoco va a cambiar mucho. Ya he estado de cuarto árbitro en Primera División, entre ellos en un Real Madrid-Barcelona. Al final, cuando empieza el partido te concentras y muchas veces no te das cuenta de lo que hace la gente . Y ahora con los comunicadores que llevamos notas menos el ruido ambiente, estás en comunicación con tus compañeros y muchas veces ni te afecta ese ruido.

-¿Cuál es su opinión acerca de todo el conflicto en la Federación tras la detención del presidente, Ángel María Villar?

-Nosotros no tenemos ninguna relación con el presidente, el único es el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la FEF, Victoriano Sánchez Arminio, al que estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho por los árbitros.

-¿Aspira en un futuro a arbitrar en Primera o ser árbitro internacional FIFA?

-Todo deportista, porque nosotros nos consideramos deportistas, aspira a lo máximo que pueda. Aunque es cierto que hay que tener los pies en el suelo, hacer las cosas bien y seguir trabajando y mejorando. Llegar a Primera División al final es un sueño para todo árbitro, al igual que para todo futbolista o entrenador.