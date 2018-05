«Con esta afición todo es más fácil» Nacho Rodríguez, Luis Alberto y Barbero, tres de los protagonistas de la Gimnástica de esta temporada. / Luis Palomeque Los jugadores de la Gimnástica destacan el papel fundamental de la hinchada en el brillante resultado cosechado en el partido de ida ante el Mallorca B JOSÉ COMPOSTIZO Viernes, 25 mayo 2018, 07:14

En ocasiones se dice, con notable desacierto, que el ascenso de categoría de los equipos se produce en el terreno de juego a base de goles. Desde el punto de vista competitivo es indudable, pero desde una perspectiva global la afirmación suscita dudas. Un equipo mejora y aspira a cotas más levadas si su afición lo lleva, lo empuja y casi lo obliga a ganar los partidos. Esto en el fútbol no suele fallar.

A la Gimnástica le ha costado llevar gente a El Malecón durante la temporada. A pesar de la excepcional campaña, la lucha por entrar en la promoción de ascenso a Segunda División B ha sido más difícil de la esperada. Sin embargo, a la postre los blanquiazules se llevaron el titulo de Liga. Con el primer objetivo en la cartera, los más de 4.000 espectadores que fueron el pasado domingo al estadio se hicieron notar y no pararon de animar. Se trata de la eliminatoria de campeones frente al Mallorca B y la grada fue un espectáculo de colorido y comunión. Así las cosas son mucho más fáciles.

El equipo de la ribera del Besaya no se queja de su afición. Todo lo contrario. A lo largo de todo el año, en los momentos más difíciles, los jugadores han manifestado reiteradamente que la hinchada de El Malecón «siempre estuvo con el equipo y eso es de agradecer».

Por eso, fundamentalmente, es el momento de que los futbolistas den las gracias a todos por su ayuda. Fer asume que durante la temporada es «normal» que no vaya mucha gente al campo, pero destaca que la que va «está con el equipo y anima mucho». Además califica de «increíble» lo vivido ante el Mallorca B. «La gente estaba totalmente metida y animó y protestó a la vez, sólo queda darles las gracias. Fue una gozada jugar porque es cuando uno se siente futbolista de verdad. Estamos muy orgullosos de nuestra afición. No hay palabras para poder agradecer todo el apoyo del pasado domingo», señala. Por otro lado el '2' gimnástico destaca «la fe y la convicción del grupo en que se podía ganar este partido» y confía en que el de vuelta «salga igual y se pueda volver con el ascenso en la mano, esta afición se lo merece». Aunque en su opinión, el trabajo del equipo debería recibir más apoyo a lo largo de la temporada. «Sería bonito que se llenara el campo todos los domingos, pero con que se mantengan los que van, nosotros encantados porque animan muchísimo», concluye.

«Sólo tenemos palabras de agradecimiento para el que vino a animarnos a El Malecón y para el que no pudo venir»

Juanma Barbero sintió el aliento de la grada desde el banquillo. «La gente muy bien. Se notaba mucha tensión y mucho ruido desde el minuto uno y comentamos que estando así el campo es todo mucho más fácil. El equipo y la afición son imparables y así se demostró ante un rival muy difícil, que apenas llegó a nuestra portería».

«Son increíbles, no fallan»

El delantero extremeño hace un llamamiento a aquellos que puedan acompañarles hasta las Islas Baleares. «Estamos viviendo un momento histórico por lo que está consiguiendo este equipo y necesitamos a todos aquellos que se puedan desplazar, porque cuando la grada aprieta el equipo responde muy bien», explicó.

En términos similares se manifiesta Nacho González. El de Tanos tilda a la afición blanquiazul de «fabulosa», y recuerda que «el equipo tuvo su apoyo durante todo la temporada, sabiendo que era un año duro y complicado». El defensa subraya que los jugadores sí perciben el aliento de la hinchada cuando están sobre el terreno de juego. «El apoyo se siente y se agradece», apunta Nacho. El central quiere devolverles ese apoyo incondicional. «Haremos todo lo posible para ascender, y lo hacemos por ellos. Por eso quiero dar las gracias a todo Torrelavega, por lo que hace por este club. Seguid así», indica.

Cagigas, por su parte, destaca la influencia de la afición sobre el jugador. «Llegó un momento que sentías como la gente animaba y gritaba y eso siempre te lleva a apretar y a seguir un poco más, aunque te veas con pocas fuerzas. Por eso queremos darles las gracias a los que van todos los partidos de Liga y en este en especial, pues necesitábamos su apoyo más que nunca y no nos defraudaron». El defensa también tiene buenas palabras para los que por diferentes motivos no pudieron asistir al encuentro. «El equipo los necesitaba, es una pena que no estuvieran; sino pudieron acompañarnos se perdieron algo muy bonito», exclama entre risas.

El portero Alex Ruiz fue un espectador privilegiado en la ida y tuvo tiempo para sentir desde el campo el calor de la grada. «La gente estuvo con el equipo los noventa minutos y eso es de agradecer porque nosotros dentro del campo lo sentimos». Y añadió: «Nos pusieron los pelos de punta cuando llegamos con el autobús y luego cuando salimos al campo ya fue algo muy bonito. Yo pocas veces había vivido algo así, estuvieron espectaculares y los jugadores lo notamos».

Luis Alberto, que anotó un gol, agradeció la respuesta de la afición ante este decisivo encuentro. «Solo tengo palabras de elogio para la gente que fue a vernos. Estaré eternamente agradecido por el comportamiento que tuvieron, sobre todo cuando nos marcaron el gol y cuando nos hizo falta un plus más. Sólo tengo palabras de aprobación para el que vino y para el que no pudo venir», sustentó.

Asegura que la afición, además, les dio un plus de confianza antes del encuentro. «El domingo estuvieron de diez otra vez y creo que poco a poco cada temporada se va sumando más gente. Fue una gozada el recibimiento que nos hicieron cuando llegamos con el autobús y ver el campo lleno». En su opinión, lo más positivo es que se está haciendo grupo. «Estamos enganchando a mucha gente joven, a muchos niños, pero también nos gustaría que los no tan jóvenes, los que vivieron la época mala, vayan ahora a disfrutar de lo bueno». «A los que van muchas gracias porque ante el Mallorca B apretaron cuando había que apretar y nos llevaron en volandas durante mucho rato».

La comunión entre la grada y el campo es total. El primer episodio salió perfecto y una historia como esta no puede acabar mal.