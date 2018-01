Gimástica El canadiense Adel Rahman se marcha al no convencer a Pablo Lago Adel Rahman, durante un entrenamiento en Torrelavega. / Luis Palomeque «No entra en el esquema de juego», afirma el técnico asturiano para justificar su decisión tras los ocho días que el jugador ha estado a prueba en Torrelavega JOSÉ COMPOSTIZO Jueves, 18 enero 2018, 07:29

Los ocho días de los que ha gozado el jugador canadiense Adel Rahman para trabajar a las órdenes de Pablo Lago no han sido suficientes para ganarse un puesto en la Gimnástica. El entrenador asturiano, tras estudiar las prestaciones del mediapunta en los entrenamientos y en el partidillo de ayer en El Malecón frente al equipo juvenil de Liga Nacional, decidió comunicarle que no cuenta con él. El técnico asturiano fue directo: «No entra en el esquema de juego». Después del anuncio de Lago, Rahman ya no se ejercitará con la primera plantilla blanquiazul.

Rahman se incorporó a los entrenamientos del conjunto de la ribera del Besaya el pasado martes tras llegar procedente del K.F.C. Komarno de la Segunda División eslovaca. Además, fue internacional Sub-20 con Canadá. El futbolista ha sido uno más en la dinámica del primer equipo en los días que ha estado ejercitándose con la plantilla blanquiazul y se ha convertido en el centro de atención de los aficionados. Pablo Lago ha analizado detalladamente las condiciones del canadiense y ha considerado que no cumple el perfil que podría interesar para las características del juego que desea y ha descartado su incorporación, por lo que su director deportivo, Carlos Bolado 'Chalana', seguirá rastreando el mercado en busca de un jugador que refuerce el centro del campo, a falta de trece días para que finalice el plazo de inscripción de nuevos jugadores.

No es Rahman el único jugador descartado por el entrenador asturiano en los últimos días. Previamente el defensa central argentino Gabriel Díaz tampoco convenció a Pablo Lago, por lo que tuvo que probar fortuna lejos de El Malecón.

Segundo entrenamiento

Por otro lado, la primera plantilla de la Gimnástica completó ayer el segundo entrenamiento programado por el cuerpo técnico. Sobre el césped de El Malecón, los pupilos de Pablo Lago han continuado trabajando de cara al encuentro contra la Cultural, que se disputará este próximo domingo. Y el objetivo es el mismo, seguir elevando el nivel de la plantilla y dándoles minutos a todos para que se sientan importantes.

Los blanquiazules comenzaron realizando series de calentamiento antes de llevar a cabo diversos ejercicios de control, pase y de posesión del balón. A continuación completaron jugadas de uno contra uno y finalizaron disputando un partido frente al equipo juvenil.

Los siguientes entrenamientos de la Gimnástica esta semana serán hoy a partir de las 18.00 horas y el próximo sábado a las 10.30 horas en El Malecón. Luego llegará el partido ante el Guarnizo, a las 17.00 hora el domingo en El Malecón.