Comienza la reinvención gimnástica Pablo Lago, entrenador de la Gimnástica, junto a Carlos Bolado 'Chalana' y Tomás Bustamante junto a la plantilla. / Luis Palomeque Pablo Lago debuta en el banquillo blanquiazul ante el Barreda con el objetivo de sumar una victoria balsámica ADELA SANZ Sábado, 21 octubre 2017, 09:05

torrelavega. El asturiano Pablo Lago se estrena esta tarde (17.00 horas) al frente de la Gimnástica en los Campos de Solvay, donde le aguarda un encuentro complicado ante un rival como el Barreda en el que se juega algo más que tres puntos. Como corresponde a todo duelo entre equipos vecinos, el partido se reviste de ese sabor picante que le otorgan la proximidad geográfica y la rivalidad histórica de ambas entidades torrelaveguenses.

El encuentro no les llega a ninguno de los dos en un gran momento, pero a buen seguro que darán de sí mismos lo mejor que llevan dentro para satisfacer ese deseo de imponerse sobre el contrario, y más cuando éste vive cerca. La Gimnástica estrena inquilino en el banquillo con la esperanza de enderezar la marcha de una trayectoria que no ha llegado a tomar, desde que comenzó el campeonato, la línea recta. Por unas causas u otras - bajas, nervios, falta de confianza - el actual campeón de liga no está rindiendo a la altura que todos esperan y a la que, por otro, lado, tiene acostumbrados a los aficionados al fútbol regional. Resulta extraño ver a los blanquiazules en la quinta plaza, a seis puntos del líder.

Sin haber perdido un solo partido, eso sí; pero con demasiados empates (seis en total, tres en los últimos cuatro encuentros). Sigue siendo un oponente muy complicado de superar, pero no asusta tanto como otras campañas en las que enlazaba rachas de numerosas victorias consecutivas que le ponían el título prácticamente en bandeja. La tarea de tiene Lago por delante no es sencilla, pero cuenta a su favor con una buena plantilla, compensada, con un grupo de jugadores de calidad y con el equipo no demasiado lejos de la cabeza de la tabla. Su propósito, según ha venido diciendo desde el día de su llegada al vestuario gimnástico, no es otra que reconducir al equipo hacia el camino de la victoria lo antes posible, y si puede ser desde esta misma jornada, pues mejor que mejor.

Enfrente tendrá un rival que esta temporada está siendo una incógnita debido a su irregularidad. Duodécimo en la clasificación, el Barreda volvió a ganar la pasada jornada después de cuatro partidos sin hacerlo y ha recuperado algo de su confianza. En casa, no obstante, su rendimiento no es tan satisfactorio como cabría esperar, ya que solo ha ganado dos partidos, pero a pesar de ello no resulta sencillo pronosticar qué versión del equipo es la que saldrá al terreno de juego.

Bajas gimnásticas

Los de El Malecón llegan con varias bajas ya que el portero David Puras sufre una inflamación del ligamento lateral interno de su rodilla, Marquitos deberá estar en torno a un mes fuera, Fer sigue recuperándose de su micro rotura en el recto femoral, Kamate todavía siente molestias en el talón de su pie derecho y Víctor ya se entrena, pero no tiene el alta deportiva que le permitiría entrar en la convocatoria blanquiazul. Por su parte, Luis Alberto y Cote ya están recuperados y por tanto a disposición del nuevo técnico.