Delirio en Torrelavega

Era tarde. Muy tarde cuando espera un día de labor, pero daba igual. Torrelavega tenía mucho que celebrar. Mucho por lo que festejar. Y eso no es decir poco en un deporte cántabro tan necesitado de alegría. El equipo llegó al 'dónut' al filo de las once. Y con él, el delirio. Y el baño. Los más atrevidos le esperaban desde hacía más de una hora. Les había convocado la propia Gimnástica. Lo hizo correr en redes, como corrió el boca a boca. El saludo fue un baño de pequeñas multitudes en una fuente con agua –a veces no tiene–, pero apagada. '¡Alé,Torrelavega, alé, alé!' se cantaba mucho antes de una llegada que se retrasó. Como el vuelo y como el posterior autobús. La primera convocatoria había sido a las diez. Después, de diez a diez y media. Después a las once. Pero al fin llegaron los héroes. Y nuevas fotos triunfantes, como los selfies que se habían hecho antes en el autobús; aquellos que guardarán siempre. Como los vídeos que hacían los aficionados.

La recepción en el 'dónut' fue la última escala de un emocionante viaje que hoy tendrá continuación y de una historia con dos orígenes y un solo desenlace. Antes de que el capitán y todo el equipo, de que Tomás Bustamante y Pablo Lago, de que Chalana y todo el cuerpo técnico, compartieran su alegría, los saltos y los cánticos con los aficionados, la historia había arrancado simultáneamente en Torrelavega, donde todo el gimnasticismo esperaba expectante, y en Palma, donde los blanquiazules se la jugaban.

«Gran noticia. La Gimnástica de Torrelavega sube a Segunda B. Enhorabuena» miguel ángel revilla | Presidente de Cantabria

Alberto González tiene cuatro años y casi no pudo dormir la noche del sábado al domingo. Le pidió a Luisa, su madre, que le dejase la camiseta de la Gimnástica preparada para ir a ver el partido a la Plaza de La Llama. Era la primera vez que podía ver a su equipo. A las diez y media ya estaban cogiendo sitio en las pistas de baloncesto que se habían convertido en un improvisado salón gigante para todo Torrelavega. Allí estaba todo el mundo. Abuelos con sus nietos. Familias que se habían llevado hasta al perro para vivir los últimos noventa minutos de una eliminatoria que los podía catapultar al cielo. Alberto no falla ningún domingo en El Malecón. Primero con su abuelo Mauro y después con su padre Esteban. Ellos le hablaron de un equipo glorioso que jugaba en Segunda División, de los ascensos que desataron el júbilo en la capital del Besaya y de los descensos que enterraron al equipo torrelaveguense en Tercera.

La llegada del equipo a Torrelavega. / Daniel Pedriza

Hasta ayer, Alberto sólo había conocido la Tercera División. Ninguna alegría más allá de celebrar Campeonatos de Liga mientras lo aguantaban en brazos con el chupete en las gradas del templo gimnástico bañado por el Besaya. El pequeño se lo pasó en grande mientras La Llama se iba llenando con los más de 2.000 gimnásticos que estaban conectados como una única voz. Azul y blanco en las bufandas, en las camisetas, pero sobre todo en la conversación que se iba tiñendo de planes. Que si celebración en la rotonda para recibir al equipo. Que si la Plaza Roja para celebrar con unas rabas el ascenso. En las canchas de baloncesto no se dudaba. Se subía y se festejaba por todo lo alto.

«Estamos de celebración, la Gimnástica ha conseguido el ascenso a Segunda División B» José Manuel Cruz Viadero | Alcalde de Torrelavega

Se acercaba la hora del inicio y los más espabilados cogieron sitio junto a la barra del bar que se instaló en una de las paredes de las pistas. Cerveza para los mayores y refrescos o agua para los niños. Había que afinar la garganta para el partido y qué mejor que el 'Si se puede' o un contundente 'Que sí joder, que vamos a ascender'. José Manuel Cruz Viadero tampoco faltó. El alcalde de Torrelavega disfrutó del equipo de la ciudad junto a varios miembros de la corporación.

Entonces cuando el ambiente comenzaba a animarse sonaron las alineaciones. El nombre de cada jugador blanquiazul fue vitoreado y aplaudido. Los niños dejaron un momento de jugar al balón en la plaza y se unieron al jolgorio. Era un día para la historia y nada se lo iba a estropear. Comenzó el partido y miles de ojos se clavaron en la pantalla. Cada pase y cada disparo a puerta se convertía en un 'Uuuyyyy', por el contrario, si un jugador del Mallorca B guiaba el esférico la afición lo tenía muy claro: '¡Paradlo! ¡Lucho deténlo!' le pedían a un Luis Alberto que estaba a centenares de kilómetros de distancia.

«Enhorabuena a todo el equipo. Años de lucha y duro trabajo para regresar a Segunda B. ¡Aúpa!» Eva Díaz Tezanos | Vicepresidenta de Cantabria

Si las emociones las narra el pulso, en La Llama se estuvo varias veces al borde del infarto. El pequeño Alberto le preguntaba a su padre cuando iba a llegar el gol para ascender, pero el tanto fue para los baleares. Ahí quedo claro que el silencio es frío y eso hizo que en las canchas de Torrelavega se viviese un pequeño invierno que se mantuvo hasta la llegada del descanso. De nuevo el bar como centro de operaciones. En ese momento la experiencia volvió a ser un grado. Los más veteranos, curtidos en mil batallas, no cedieron a las malas noticias que llegaban desde Son Bibiloni, mientras que los más jóvenes miraban cabizbajos. ¿Y si algo se torcía? No podía suceder ¿verdad? Le comentaba un quinceañero a otro. La duda se había plantado, pero se negaban a creer que el destino les iba a quitar el caramelo.

La segunda parte no pudo comenzar peor. Gol de Rodado. Los baleares estaban a un solo gol de dejar en la cuneta a la Gimnástica. La tensión se acumulaba. El fútbol volvía a ser cruel con los blanquiazules y parecía empeñado en no dejarles retomar el vuelo y entonces un grito se oyó desde el fondo de la plaza: «Acordaos de Azpeitia». Y parece que Rubén Palazuelos lo escuchó. El espíritu del ahora ya penúltimo ascenso de la Gimnástica llenó los pulmones de los aficionados que cantaron descosidos el gol de uno de los suyos. «Esta vez no se escapa», le decía Esteban al pequeño Alberto. «Esta vez vas a vivir tú un ascenso».

La locura se desató con el 'Alé Torrelavega Alé Alé' como banda sonora. Ahora sí. La celebración del gol de Palazuelos duró un par de minutos. Besos entre las parejas. Abrazos entre amigos. Gritos desbordados tras la rabia y la tensión contenida. Torrelavega se había volcado con la Gimnástica y el equipo no le falló.

Daniel Pedriza

El gol de Cote llevó la tranquilidad absoluta y entonces se comenzaron a contar los minutos. ¿Cuanto falta? ¿A que hora llega el equipo? Marta, una adolescente con la cara pintada en rayas blanquiazules salió disparada para llamar a su casa y decirle a quien respondiese al teléfono que no iba a comer. La fiesta estalló tras el pitido final. Los cohetes y las bengalas iluminaron el recinto de las canchas de baloncesto mientras la alegría tomó forma de abrazos apretones de manos. Fue el momento de sacar los móviles e inmortalizar el momento que muchos llevan esperando nueve años en Torrelavega. Alberto abrazo a su padre. «Lo hemos conseguido papá. ¿Iremos a verlos a la fuente cuando lleguen?», rogó el pequeño mientras Esteban sacaba una foto de los dos juntos con unos amigos.

«Esto es un objetivo que hemos tardado nueve años en conseguir, pero que ya lo tenemos aquí» Hugo Vitienes | Centrocampista de la Gimnástica

El niño ya sabe lo que se siente cuando el equipo del que tiene un póster en la habitación consigue un ascenso. En las instalaciones de Son Bibiloni tampoco se quedaron cortos en celebraciones. Allí había un centenar de valientes blanquiazules que no dudaron en acompañar al equipo para empujar cuando tocase sufrir de más sobre el prado. Al igual que en La Llama, el pitido final desbordó la grada y terminó con una celebración en el césped del campo mallorquín. Jugadores, aficionados y cuerpo técnico dieron rienda suelta a un festejo que continuó en el vestuario. En esta ocasión Pablo Lago, el técnico que ha devuelto el equipo a Segunda B, no acabó en la ducha, pero no escapó del manteo, igual que Tomás Bustamante, presidente de la entidad, que lo tenía muy claro «es el día más feliz de mi vida». Carlos Setién, el segundo entrenador blanquiazul, cumplió su promesa y acabó con la cabeza rapada por Belmonte a ritmo de reguetón.

Daniel Pedriza

Pablo Lago, mientras, observaba lo conseguido. «En los play off hay mucha tensión, pero sobre todo estoy feliz por la alegría que se ha dado a toda la gente que ha vivido esta temporada con intensidad». El asturiano no lo duda. El silbido que señaló el final de la eliminatoria fue «un momento espectacular en el que todos nos hemos emocionado mucho». El vestuario fue una fiesta que se amplió hasta el aeropuerto. Allí en una cinta mecánica, los jugadores sentados en el suelo remaron como lo han hecho durante toda la temporada, solo que esta vez fue en un sentido literal. Carlos Bolado 'Chalana' ejerció de improvisado patrón y fue señalando las paladas al resto de la expedición blanquiazul ante la atónita mirada del resto de usuarios que había en el recinto. El avión con destino al aeropuerto de Asturias salió con 40 minutos de retraso, pero en esta ocasión no hubo protestas bastaba con seguir con la celebración. Una vez en la reguón vecina la expedición gimnástica emprendió un largo viaje en autobús hasta llegar a Torrelavega.

«Se ha sufrido durante el partido, pero eso le da mejor sabor todavía a este ascenso» Nacho Rodríguez | Delantero de la Gimnástica

Las primeras felicitaciones a la Gimnástica llegaron en el campo, de mano de Jesús Sánchez, concejal deDeportes del Ayuntamiento de Torrelavega, y de José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántabra, que viajaron con el equipo. El teléfono de Bustamante no dejó de sonar. Manolo Higuera, el todavía presidente del Racing, Javier López Estrada, edil del consistorio torrelaveguense, Chiri –el entrenador que comenzó la temporada en el banquillo blanquiazul– y exjugadores de la entidad como Mario Blanco contactaron con el presidente. «Puede que los gimnásticos estuvieran aletargados, pero han despertado», aseguró Bustamante una vez que el avión aterrizó en Avilés. Era el momento de preparar la llegada a Torrelavega y la Gimnástica vía twitter no lo dudó: 'Para los despistados. A eso de las 22.00 horas os esperamos en la rotonda de la Habana Vieja. Pasamos Lista', rezaba el tweet. Puede que los jugadores tuvieran las piernas cansadas del partido, pero con la temporada ya concluida sólo queda disfrutar y encontrar un camión con la caja abierta para llevar a la plantilla hasta la fuente de la rotonda como pedía David Ceballos, fisioterapeuta de la Gimnástica.

En las redes sociales y bajo la etiqueta #EnVolandasA2B se fueron acumulando felicitaciones y vídeos llegados desde todos los rincones de Cantabria y entre ellos no podía faltar el presidente autonómico Miguel Ángel Revilla con un: «Gran noticia. La Gimnástica de Torrelavega sube a Segunda B. ¡Enhorabuena!» ni la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos: «Enhorabuena a todo el equipo por el ascenso. Años de lucha y duro trabajo para lograr regresar a la Segunda B ¡Aúpa!».